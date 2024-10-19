В Украине проведут еще один перерасчет пенсий: в Минсоце озвучили детали масштабной реформы

Министерство социальной политики планирует провести реформу и перечислить устаревшие пенсии. Речь идет о выплатах украинцев, которые давно вышли на заслуженный отдых и имеют в формуле расчета "старые" зарплаты. Индексация за эти годы не позволяла компенсировать устаревание.

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Об этом в эфире "Мы - Украина" заявила министр соцполитики Оксана Жолнович, передает пресс-служба ведомства. "Если вам сочли пенсию в 40% зарплаты в 2000 году и это было 150-200 грн в абсолютных цифрах, то сегодня это совсем мизерная сумма (150-200 грн, – ред.). Конечно, у нас была ежегодно индексация. Но индексация была предусмотрена на уровне 50%, и она не позволяла качественно осовременивать эти старые суммы. И сегодня они обесценились", – заявила Жолнович.

Из-за устаревания зарплатной базы также возникает несправедливая ситуация, когда двое пенсионеров с одинаковыми показателями (например, оба со средней зарплатой и 35 годами стажа), которые выходили на пенсию в разные годы, сейчас могут получать разные пенсии.

"И сегодня люди пожилого возраста, давно вышедшие на пенсию, оказались в не очень хорошей ситуации. Мы пытаемся эту диспропорцию исправить. Повышение пенсии больше всего коснется тех, кто давно вышел на пенсию. Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера ЕСВ, который будет зависеть от размера ЕСВ. платили, и стажа, но они все точно получают увеличение. И второе – никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, мы не можем уменьшать пенсионные гарантии, но для тех, у кого они занижены, мы их планируем увеличить", - говорит Жолнович.

Также министр соцполитики заявила, что социальных взносов с зарплат (ЕСВ) хватит на то, чтобы увеличить пенсии в пределах майской индексации, а также провести перерасчет в рамках реформы в июле. Однако минимальную пенсию при этом увеличивать не планируют.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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