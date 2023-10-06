В Украине процветает "секта": Верещук в гостях, сексуальные оргии "для спасения" и оды Путину

В селе в нескольких километрах от Киева годами разрасталось движение "АллатРА". Здесь поселился Игорь Михайлович, негласный лидер сообщества. Он рассказывает сторонникам о том, как стать частью "Созидательного общества", превратиться в "воина света" и предотвратить климатическую катастрофу, которая вскоре приведет к концу света. У движения появились тысячи сторонников по всему миру. Они запустили онлайн-телевидение, размещали наружную рекламу, напечатали целую библиотеку специфической литературы.

Среди их сторонников – главврачи, политики, государственные изменники. В загородное имение "АллатРА" приезжала и вице-премьер Ирина Верещук (на тот момент была народным депутатом), и несколько звезд шоу-бизнеса.

Спустя месяц после начала полномасштабной войны Игорю Михайловичу вместе со сторонниками пришлось эвакуироваться. Однако их активность только усилилась: они проводят международные форумы, ищут новых сторонников в соцсетях и очень быстро разрастаются. Они призывают к объединению, игнорируют военную агрессию РФ и верят в магию.

Видео дня

О том, кто стоит за созданием "АллатРА", как в своих книгах они прославляли прототип Путина и чему пытаются научить украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как оргия может повлиять на климат: версия Данилова

"Хотя со стороны, если кто-то посмотрит, ну что? Женщины, занимающиеся сексом друг с другом, ведь мужчин у них не было. Вообще, в подобных группах мужчина мог быть только в начале становления группы", – описывает Игорь Михайлович Данилов "особенность" группы "сестер аллат". Это женщины, которые участвовали в однополых оргиях и за счет этого, как говорит Данилов, "удерживали" дьявола и "влияли на климат".

Игорь Михайлович, седеющий невысокий мужчина за 50, успокаивающим голосом, едва раскрывая рот, рассказывает историю об оргиях двум слушательницам: девушкам в одинаковых жемчужных платьях. А еще его историю услышали более 260 тыс. человек (столько раз видео просмотрели в YouTube).

Рассказы о том, как женские оргии спасали мир, вызвали бурные реакции у тысяч зрителей (а в первую очередь зрительниц) Данилова. "Спасибо!", "Спасибо большое за все!", "Спасибо за прекрасную и важную информацию", – пишут зрители YouTube-канала "АллатРа ТВ".

Данилов вместе со своими сторонниками называет "АллатРа" международным общественным движением, хотя в СМИ их чаще связывают с сектой. Рассказы о "сестрах аллат" и их спасительном сексе – не самая удивительная история от Игоря Михайловича.

О сексе Данилов говорит не часто. Возможно, это стало ответом на утверждение бывший участницы движения о том, что сам Игорь Михайлович якобы принимал участие в оргиях с десятками девушек. Подтверждения этим сплетням нет, возможно, их действительно распускали завистники. Но на всякий случай Игорь Михайлович озвучил пояснение: мол, группа девушек, которая занимается сексом, только для простого человека выглядит как оргия, а вот знающие понимают, что это могут быть последовательницы тех самых "сестер аллат".

OBOZREVATEL ознакомился с десятками "интервью" Данилова, прочитал литературу "АллатРа", просмотрел несколько многочасовых форумов и пообщался с участниками движения. Кроме видео, на которых девушки в светлых платьях берут интервью у умиротворенного Игоря Михайловича, на страницах движения можна встретить и куда более необычный контент.

В своих соцсетях "АллатРа" распространяет видео YouTube-канала "по изучению магии" "Контроль теней". Канал использует ту же символику, что и "АллатРа", а в роли ведущих выступают девушки, которые представляются как "участницы "АллатРа". Здесь публикуют интервью с "ведьмами", "магами", "членами масонской ложи". Тут можно, к примеру, встретить видео с названием "призыв гаитянского дьявола".

Конец света, Верещук и "звезды"

"АллатРа" призывает объединиться всем людям, создать аналог мирового правительства, провестив всемирный референдум и внедрить в законодательство новые нормы. Например, ввести безусловный базовый доход по 10 тыс. долларов в месяц. Пока члены общества только "информируют" человечество.

В движения есть своя иерархия – три ступени "гелиарства". Гелиары, как пояснил в одном из видео Игорь Михайлович, – "воины света". Ими могут стать члены общества без семьи, определенного возраста (не старше 30). "Кому проще пробежать 10 км, молодому или старому", – объяснил ограничение по возрасту Михайлович. Также стать гелиаром не могут те, кто имеет семью.

Есть разные ступени "гелиарства". Игоря Михайловича окружают гелиары третей, последней ступени. Это молодые девушки, с лиц которых не сходит улыбка. Они носят одинаковые платья и внимательно слушают Данилова. Они скорее напоминают "сестер аллат", секс которых ранее описывал Данилов.

Иногда эти же девушки берут интервью у "звезд". С ними разговаривают о "добре", "единении". Так на канале "АллатРы" появились видео с Alyosha, Виталием Козловским, Дашей Атсафьевой. С представителями сообщества пообщалась и на тот момент народный депутат, а сейчас вице-спикер Ирина Верещук. Несколько лет назад политик активно давала комментарии и интервью практически всем журналистам, которые к ней обращались. По количество упоминаний в СМИ Верещук была среди лидеров, вероятно, в том числе благодаря этому не засиделась в кресле депутата и начала строить карьеру в Кабмине.

Три года назад Верещук приехала в особняк "АллатРа" за Киевом. Ей объяснили, что она даст интервью международному общественному движению. Политику разговор понравился. Собеседница с улыбкой и восхищением слушала Верещук.

В конце 40-минутной беседы будущему вице-премьеру вручили книгу "АллатРа". Верещук быстро пролистала книгу, зачитала одну из строчек о "душе", а после уверено заявила: "и я всегда живу с таким убеждением – главное делать добрые дела, а Господь поможет".

Скорее всего, Верещук отказалась бы от интервью, если бы внимательнее изучила информацию об "АллатРа". Например, уже тогда в организации готовили своих сторонников к концу света. А сейчас называют и четкую дату: через 13 лет планета будет уничтожена, уверяют в "АллатРе". Единственный шанс спастись – создать "Созидательное общество".

Деятельность "АллатРы" распространилось по всему миру. В апреле 2023-го они провели многочасовой международный форум, на котором показали обратный отсчет до конца света. На этом же форуме "американский ученый" Аллен Егон Чолакян спрогнозировал конец мира через 10 лет, а украинские издание распространили эту новость. Например, об этом сообщили журналисты NV, однако после извинились за публикацию перед читателями.

Несмотря на сомнительные идеи, сторонниками движения становятся, в том числе, успешные и образованные украинцы. К примеру, медицинский директор Кировоградского областного онкоцентра Игорь Макарук несколько лет назад, еще будучи простым врачом, рассказывал о позитивном эффекте от размещения литературы "АллатРЫ" в больнице.

Кто стоит за "АллатРОй": "Анастасия Новых", "Сэнсэй" и обвинения в путинизме

Десятки книг, в которых описаны принципы "АллатРы", написаны под авторством Анастасии Новых. Судя по реестру авторских прав, это псевдоним. На самом деле автор литературы – Галина Александровна Яблочкина (она владеет авторскими правами). Как и Игорь Михайлович Данилов, Яблочкина родом из Макеевки Донецкой области.

В своих книгах Яблочкина, используя псевдоним Анастасия Новых, рассказывает, что родилась в России, а после вместе с родителями переехала в Макеевку. Она также описывает встречу с неким сэнсэем, который по описанию напоминает Игоря Данилова.

Ни об образовании Яблочкиной, ни о том, кем она работала до открытия своего "литературного таланта", не известно. А вот информации об Игоре Михайловиче значительно больше. У Данилова была своя клиника вертеброневрологии в Киеве (он работал костоправом). На сайте Данилов называл себя академиком и профессором, однако подтверждения этих регалий нет. Он не является членом ни Национальной академии наук Украины, ни Медицинской академии наук Украины.

У "клиники" была лицензия АБ N 292645, которая позволяла легально заниматься физиотерапией, предоставлять услуги "медицинской сестры по массажу". ООО "АллатРа" зарегистрировано на Галину Яблочкину. Этой же компании принадлежат торговые марки, которые использует движение. Директор компании – Андрей Ковтунов. В отличие от своих партнеров, он зарегистрирован в Киеве. В собственности к Ковтунова – несколько земельных участков и домов

К примеру, ему принадлежит особняк площадью более 462 квадратов в Софиевской Борщаговке (пригород Киева). Книги Галины Яблочкиной под псевдонимом Анастасия Новых продают в Книгарні Є, Yakaboo.

Претензий к участникам движения со стороны правоохранителей нет. Спустя месяц после начала полномасштабной войны, как заявил Данилов в своем видео, лидеры движения выехали за границу. В Киево-Святошинском районе ракета попал в гараж Данилова. После этого он был вынужден эвакуироваться и вместе с собой забрал "костяк" движения.

И хотя Данилов и сам пострадал от агрессии РФ, в своих заявлениях он не упомянул, кто именно пускал ракеты, а также всячески избегает тему захватнической войны. Возможно, это можно объяснить с помощью изданной литературы движения.

На связи "АллатРА" с РФ указывают книги Яблочкиной. "Сэнсэй", которой она описывает, вероятно является прототипом Игоря Данилова. Но у Яблочкиной он – агент спецслужб РФ, который выполняет "задачи" в Украине. Также в серии книг "Сэнсэй. Исконный Шамбалы" есть некий "Номо". Этого персонажа "силы добра" проллобировали на должность президента РФ, чтобы он объедминил славянские народы.

"Номо" Яблочкина называет "легендарной личностью". В описании легко узнать президента РФ Владимира Путина. "В феврале Номо пройдет посвящение. Начиная с марта будем его активно выдвигать. Вначале поставим заместителем мэра. Эта должность откроет ему дорогу в большую политику", – говорится в книге. Путин действительно начал свою политическую карьеру с должности заместителя мэра Санкт-Петербурга.

"Если наши тактические шаги будут успешными, то, думаю, еще через год поставим Номо первым замом руководителя Администрации Президента. Нужно, чтобы он набрался опыта работы с регионами, особенно в вопросе использования средств правительственного финансирования. Мы считаем это одним из стержневых вопросов наведения порядка в стран", – пишет Яблочкина. Здесь она также описывает биографию Путина.

Такое описание лидера страны-агрессора и натолкнуло на мысль, что "АллатРа" работает в интересах Путина. УП несколько месяцев назад написала о том, что задержанный за госизмену начальник Крымского управления СБУ Олег Кулинич также был сторонником движения "АллатРА". Именно он помогал РФ вначале полномасштабного вторжения оккупировать Мелитополь, Херсон, Бердянск и Новую Каховку.

Однако до тех пор, пока связь "АллатРА" со спецслужбами РФ не доказали, это является всего лишь предположением. А описанные в литературе движения персонажи – художественным вымыслом.