В Украине прокуроры возвращают себе инвалидность через суды: из-за каких нарушений государство встает на сторону чиновников

Административные суды отменяют решения о пересмотре инвалидности прокуроров. Происходит это не из-за оценки диагнозов, а из-за грубых процедурных нарушений со стороны НИИ (научно-исследовательского института) медико-социальных проблем инвалидности. Суды устанавливали, что экспертные комиссии не имели законных оснований для проверок, поскольку письма от Государственного бюро расследований (ГБР) или Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не являются надлежащими процессуальными документами.

Об этом пишет издание NGL.media. Основными причинами проигрыша НДИ в судах стали:

отсутствие законных оснований для инициирования проверки;

заочное принятие решений без участия лица;

нарушение порядка медицинского обследования и противоречивость новых выводов предыдущим экспертизам института.

"Я приезжал в Днепр по собственной инициативе. Они отказали в пересмотре и сказали, что уже приняли это решение. Заочно. Поэтому я и обжалую", – об этом сказал прокурор Алексей Луговой.

Прокуроры открыто признают, что обжаловали решение именно из-за нарушения регламента. Например, в некоторых случаях НИИ пытался отменить уже недействительные документы или менял свою позицию относительно диагнозов, которые ранее официально подтверждал. Из-за этих ошибок Хмельницкий окружной админсуд массово удовлетворял иски, возвращая прокурорам предыдущие группы инвалидности. Сейчас Институт пытается обжаловать эти вердикты в апелляции.

Кто проверяет статусы инвалидности и какие привилегии они дают

Проверку подозрительных статусов МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) проводит профильный НИИ в Днепре. По результатам инспекции, инвалидность отменили 33 хмельницким прокурорам, большинство из которых сразу обратились в суд. Сейчас 18 из них уже выиграли дела и вернули себе статус, и только в 5 случаях суд принял сторону государства.

Статус лица с инвалидностью (особенно I и II группы) предоставляет прокурорам существенные преимущества:

дополнительные пенсионные выплаты – до 25 950 грн в месяц;

защита от увольнения или мобилизации;

удлиненный отпуск;

приоритетное право на сохранение должности при сокращении.

Те, кто отказался от проверки – потеряли статус автоматически и были уволены, однако сейчас пытаются восстановиться на работе через суд.

Почему началась проверка решений МСЭК

Волна массовых проверок МСЭК началась из-за коррупционного скандала с руководительницей Хмельницкого областного бюро Татьяной Крупой. Во время обысков у нее обнаружили миллионы долларов наличными и элитную недвижимость, что указывало на масштабную торговлю статусами инвалидности.

Главные этапы развертывания проверок:

аномальная статистика – расследования обнаружили, что почти 30% прокуроров Хмельницкой области имеют II группу инвалидности , что значительно превышает показатели в других регионах;

, что значительно превышает показатели в других регионах; решение СНБО – после обнародования списков "прокуроров-инвалидов" государство инициировало глобальную ревизию госслужащих по всей стране;

массовые отмены – ГБР и Минздрав уже аннулировали более 800 сомнительных решений МСЭК, только в Хмельницкой области статус отменили или изменили для 56 прокуроров.

Этот процесс продолжается до сих пор – правоохранители пытаются очистить систему от тех, кто купил льготы и высокие пенсии за взятки.

