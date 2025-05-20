В Украине приняли важное решение по пенсиям на 10 млрд грн: кого заденет

Выплаты украинских пенсионеров с временно оккупированных территорий (ВОТ) будут храниться, не в Ощадбанке, а на их счетах в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Получить средства смогут только пенсионера или их наследники. В целом речь идет о сумме в 10 миллиардов гривен.

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Как сообщили в Министерство социальной политики Украины, согласно принятому Верховной Радой закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", средства, которые были отложены для выплаты пенсий для жителей ВОТ Луганской и Донецкой областей, должны храниться в Пенсионном фонде Украины. Учитывая это, правительство подготовило проект специальных правил (постановления), которые определяют, как именно эти средства перейдут из Ощадбанка в ПФУ

Отмечается, что все пенсионеры, которые прошли физическую идентификацию, продолжают получать выплаты от государства. При этом с некоторыми из них не было никакой связи, они не пользовались своими счетами и никак не взаимодействовали с Ощадбанком.

"Эти люди также длительное время (минимум год) не пользуются деньгами со своих пенсионных карточек. Поэтому их пенсионные средства накапливаются в Ощадбанке, который должен был бы эти пенсии выплачивать. Уже на 1 октября 2023 года в Ощадбанке накоплено более 10 миллиардов гривен", – отметили в Минсоце.

Учитывая это, Ощадбанк использовал пенсии части этих пенсионеров для собственных операций. Поэтому перенос денег в ПФУ сделает пенсионную систему финансово более стабильной. Но данная норма касается средств не всех пенсионеров, а только тех, кто соответствует всем выдвинутым условиям:

являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ ) с ВОТ Донецкой, Луганской областей (или ранее были ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей, которые оккупированы до 24.02.2022);

) с ВОТ Донецкой, Луганской областей (или ранее были ВПЛ с ВОТ Донецкой, Луганской областей, которые оккупированы до 24.02.2022); получали пенсию как ВПЛ до полномасштабного вторжения;

до полномасштабного вторжения; не пользовались пенсионным счетом (карточкой) более 1 года ;

; или не проходили физическую идентификацию в АО "Ощадбанк" в течение шести месяцев с даты, когда это должно было быть сделано.

Также OBOZ.UA сообщал, что некоторые украинцы имеют право на получение двух пенсий одновременно – речь идет о лицах с инвалидностью, которые ухаживают за другими, или потеряли кормильца. Чтобы оформить такую помощь, нужно лично обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты с подтверждающими документами.

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