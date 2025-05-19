Какие пенсии будут назначать украинцам: как проиндексируют, у кого больше и какую формулу должен знать каждый

В Украине пенсии назначают по разным законам. Все платят взнос со своих зарплат в размере 22% ЕСВ, однако имеют кардинально разные условия. Так, судье для того, чтобы получить пенсию в размере 90% зарплаты, надо иметь 40 лет стажа . В то же время обычному украинцу получить такую выплату просто невозможно. За каждый год стажа дают даже меньше 1% привычного заработка. То есть с 40 годами стажа пенсия у обычного украинца будет значительно меньше 40% зарплаты.

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О том, как и кому назначают выплаты и что стоит знать каждому украинцу, читайте в материале OBOZ.UA.

Обычные пенсионеры

В Украине пенсию по возрасту получают 7,5 млн из 10,3 млн пенсионеров. В среднем размер выплаты обычного украинца на заслуженном отдыхе составляет 6 085,7 грн. Для сравнения: средняя зарплата по последним данным ПФУ составляет 19 430 грн. То есть средняя пенсия составляет 31,3% средней зарплаты. Отметим, достаточной считается пенсия при условии, если ее размер составляет не менее 40% привычного заработка.

Как посчитают размер пенсии? Обычные украинцы для выхода на пенсию должны выполнить требование по стажу (минимальное требование – 15 лет, пенсию можно будет получать с 65 лет. Требование для пенсии в 63 и 60 лет постепенно растет до от 25 и от 35 лет стажа соответственно). Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Здесь важно отметить, что речь идет именно о периоде уплаты взносов с зарплаты. Сейчас в стаж уже не учитывают обучение, или период, когда вы были оформлены на предприятии, однако зарплату не получали. Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считается размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8 000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось в течение всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают следующим образом:

15 057,09 * 41,17% * 35 * 1% = 2 169,6 грн.

Эта сумма - меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2 361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Если бы этот же пенсионер с 35 годами стажа на протяжении всей жизни получал среднюю зарплату, то размер его выплаты будет в несколько раз выше. Пенсию посчитают следующим образом: 15 057,09 * 100% * 35 * 1% = 5 269,9 грн. А если зарплата была вдвое выше средней то пенсия, соответственно, будет составлять уже 10 539,9 грн.

Если вам кажется, что это слишком низкая пенсия, на самом деле со временем ситуация для пенсионера будет ухудшаться. Первые несколько лет после назначения пенсии ее полноценно не индексируют (Верховный суд считает это незаконным). В результате инфляция "съедает" реальный размер пенсий ежегодно и со временем выплаты становятся еще меньше.

В общем пенсии могут пересчитывать из-за приобретения дополнительного стажа (если продолжить работать), при достижении определенного возраста (возрастные доплаты), или же в пределах ежегодной индексации (размер зависит от роста зарплат и инфляции). Однако, ежегодная индексация также не позволяет удерживать размер пенсий на одном уровне. Покупательная способность пенсионера стремительно падает с каждым годом.

Также для пенсионеров есть ограничения - размер пенсии не может быть больше 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 2025-й это 23 610 грн.

Прокурорские пенсии

Систему расчета прокурорских пенсий только планируют менять (законопроект принят только в первом чтении). Однако даже если Рада и решит ухудшить пенсионные условия прокуроров, они все еще будут иметь возможность через суд повышать свои выплаты по тем законам, которые действовали, например, на момент их трудоустройства.

Например, прокурор отдела Офиса генерального прокурора Олег Гунько в прошлом году получал среднюю пенсию в размере 79 774,3 грн в месяц. Фактически это еще одна зарплата, которую можно получать в течение всей жизни. При том средняя зарплата в прошлом году составляла 69 984,3 грн (правда, этого прокурора НАБУ и САП подозревают в получении 170 тысяч долларов неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства и из-за этого его отстраняли от работы).

Прокуроры в отдельных случаях могут получать пенсию, размер которой был больше действующей зарплаты. Гунько получил такую пенсию не по действующему закону. Прокуроры, когда выходят на пенсию, пользуются нормами закона "О прокуратуре", а не общими правилами. Сейчас этот закон (ст 86) предусматривает, что прокуроры могут рассчитывать на пенсию в размере 60% зарплаты и при условии, если они имеют 25 лет стажа, из которых стаж работы на должностях прокуроров и следователей прокуратуры составляет не менее 15 лет.

Гунько же в Харьковском окружном административном суде добился применения по отношению к нему тех норм закона, которые уже не действуют. В результате ему вместо 60% от зарплаты начислили аж 90%. Таким образом прокурор, еще будучи молодым человеком, смог получить крупную выплату.

Заместитель прокурора Харьковской области Станислав Муратов в своей декларации за прошлый год показал среднемесячную пенсию в размере 112 076,9 грн в месяц. Это едва ли не самая большая прокурорская пенсия в Украине. Сейчас Муратову 44 года. Пенсию ему назначили с 20 января 2020 года. Тогда ему было 39 лет.

Через суд он не только, как его коллега Гунько, увеличил выплату с 60% до 90% зарплаты. Он также добился, чтобы в его "прокурорский стаж" зачислили время обучения в высшем юридическом учебном заведении, а также период работы охранником.

Военные и судьи

Военную пенсию получают 582,4 тыс. человек, сообщили OBOZ.UA в ПФУ в ответ на официальный запрос. Средний возраст таких пенсионеров – менее 52 лет. На пенсию по выслуге лет имеют право кадровые военные (то есть мобилизованные украинцы, которые не являются кадровыми военнослужащими, воспользоваться такими правилами не имеют права).

Военные имеют право выходить на пенсию в 45 лет при условии, если имеют 25 лет выслуги, из которых 12,5 лет - военная служба. Размер пенсии – от 50% зарплаты военного. За каждый последующий год выслуги после 25 лет размер пенсии возрастает на 3%. Максимальная пенсия – 70% зарплаты.

Значительно лучше ситуация у судей на пенсии. Правда, сейчас такую пенсию получают всего 3929 человек. При том в Украине с января 2022-го по апрель 2025-го средняя пенсия судьи (пожизненное денежное содержание) выросла с 90 822 до 108 321,6 грн. При этом за последние пять лет пенсия судьи выросла более чем вдвое.

При этом большинство судей получают значительно более высокие выплаты. В отличие от обычных пенсионеров, судьи на заслуженном отдыхе не имеют ограничения размера выплаты. Самая большая выплата - у бывшей главы КСУ Натальи Шапталы. Она ежемесячно получает от ПФУ 390 184 грн.

Отдельные правила назначения пенсий также есть для "чернобыльцев". Стоит отметить, что хотя украинцы и получают пенсии по разным правилам, размер единого взноса для всех одинаковый – 22%, то есть и судья, и простой рабочий, платят с зарплаты около 22% ЕСВ. При том простой рабочий будет получать пенсию в размере около 30% привычного дохода, то судья имеет право на выплату в размере до 90% зарплаты (в зависимости от стажа судья получает от 50% до 90% зарплаты).