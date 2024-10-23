В Украине появится "вторая пенсия": названы сроки

После войны в Украине заработает "вторая пенсия", предусматривающая обязательное накопление. Это обеспечит гражданам дополнительный источник дохода в старости, что приведет к финансовой стабильности страны.

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Об этом рассказала министерша социальной политики Оксана Жолнович в комментарии СМИ. Внедрение второго уровня пенсионной системы предполагает создание обязательной накопительной системы, которая дополнит существующую солидарную пенсионную систему.

Эта реформа уже несколько лет обсуждается в правительстве. Необходимость таких изменений очевидна: нынешняя солидарная система, в которой пенсии финансируются за счет текущих взносов работающих граждан, не обеспечивает достаточного уровня пенсионных выплат для многих пенсионеров. Это связано с демографическим кризисом, ведь количество пенсионеров значительно превышает количество работающих. Поэтому правительство Украины работает над изменениями, позволяющими обеспечить пенсионный доход на должном уровне для будущих поколений.

Сущность накопительной системы

Накопительная пенсионная система – это механизм, при котором каждый гражданин обязательно откладывает часть своей заработной платы на специальный счет и эти средства инвестируются с целью получения дохода в будущем. Другими словами, каждый работник сам формирует часть своей пенсии, внося взносы в течение своей трудовой деятельности. Такая система работает во многих странах мира и доказала свою эффективность, в частности, в странах Европы и Азии.

Оксана Жолнович сообщила, что правительство уже согласовало законодательство на уровне рабочих органов по внедрению второго уровня пенсионной системы. Она подчеркнула, что солидарная система останется в силе, но она будет дополнена обязательными накопительными пенсиями, что обеспечит дополнительный доход пенсионерам.

Когда заработает новая система

Правительство планирует ввести накопительную систему сразу после окончания войны. По мнению Министра, это позволит быстрее стабилизировать экономику страны, а также обеспечить граждан дополнительными гарантиями в будущем.

"Мы будем внедрять обязательную накопительную систему. Мы уже согласовали законодательство на уровне рабочих органов. Если новая солидарная система заработает с июля следующего года, то работа по обязательной накопительной системе начнется сразу после окончания войны", - отметила Жолнович. Преимущества нового уровня пенсионной системы:

диверсификация пенсионных доходов: граждане будут иметь доступ к двум источникам пенсионных выплат – солидарной и накопительной системе;

финансовая независимость в старости: накопительная система позволит собирать средства на свой счет, что позволит иметь большую уверенность в будущем;

накопительная система позволит собирать средства на свой счет, что позволит иметь большую уверенность в будущем; экономическая стабильность страны: накопленные средства могут инвестироваться во внутреннюю экономику, что будет способствовать росту и развитию страны после войны;

накопленные средства могут инвестироваться во внутреннюю экономику, что будет способствовать росту и развитию страны после войны; меньшая зависимость от государственного бюджета: в условиях сокращения численности работающего населения государству будет легче финансировать пенсии из фондов накопительной системы, уменьшая нагрузку на государственную пенсионную систему.

Однако, ввиду положительных аспектов, существуют и определенные риски и вызовы. Во-первых, это необходимость создания надежной инфраструктуры для управления накопительными фондами. Это требует высокого уровня прозрачности, надежного регулирования государства и эффективного инвестирования средств. Во-вторых, успешная реализация накопительной системы будет зависеть от уровня доверия граждан к институтам, управляющим их средствами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в результате индексации пенсии в 2025-м размер выплат повысят на 10-12%. Такая индексация зависит от инфляции в стране и среднего размера зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос.

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