Украинцам пересчитают пенсии: как могут повысить выплаты в результате новой индексации

В Украине в результате индексации пенсии в 2025-м размер выплат повысят на 10-12%. Такая индексация зависит от инфляции в стране и средней зарплаты, с которой платят единый социальный взнос.

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Об этом в эфире Громадського радіо рассказала Лидия Ткаченко, старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований. По ее словам, премьер-министр и министер соцполитики уверяют, что в проекте бюджета на 2025 год заложены средства на индексацию пенсий. Тем не менее, показатели возможных повышений станут известны только в начале следующего года. Зависит индексация пенсий от инфляции в стране и роста зарплат, с которых платят ЕСВ, объясняет Лидия Ткаченко.

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составил около 6%", – объяснила эксперт.

Пенсионный фонд регулярно публикует у себя на сайте статистику. Согласно ей, на первое октября в Украине было около 10,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составил 5852 грн. По словам Лидии Ткаченко, распределение пенсионеров по размеру пенсии очень неравномерно. Около половины людей получают пенсии в размере 3-4 тыс. грн, и есть более миллиона человек, получающих пенсии более 10 тыс. грн.

Как объясняет старшая научная сотрудница, сейчас пенсионный фонд имеет достаточно средств для основной части выплат. В то же время есть много государственных программ, предусматривающих пенсии военнослужащим, дополнительные выплаты для детей, пострадавших от войны, для лиц, занимавшихся ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.д. Эти выплаты должны осуществляться из государственного бюджета, поэтому преимущественно покрываются финансовой поддержкой наших партнеров, говорит Лидия Ткаченко.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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