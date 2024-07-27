В Украине появится новый вид аренды: цены будут значительно ниже

В Украине вскоре может появится новый вид аренды – социальный. Речь идет о жилье в домах, которые будут принадлежать местным общинам. Размер аренды будет значительно ниже, чем на рынке. При этом в некоторых случаях у арендаторов появится возможность выкупа жилья.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас в Украине разрабатывают новое жилищное законодательство, рассказывает OBOZ.UA автор этих изменений, председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Новое жилищное законодательство – рамочный законопроект "Об основных принципах жилищной политики" – должно создать, в частности, ряд механизмов, которые позволят каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов", – рассказывает Шуляк.

В Раде планируют создать новый вид аренды – социальный. Именно это должно изменить правила игры на рынке. В Польше, Венгрии, Германии и любой стране ЕС малоимущим предлагают аренду социального жилья. В Финляндии половина от всего сдаваемого в аренду жилья – социальное. В Дании – 20%. В Украине этот показатель в разы меньше – всего 1,5%.

"Появление в Украине такого социального жилья, во-первых, существенно изменило бы конъюнктуру рынка аренды. Поскольку цены на аренду такого жилья будут ниже рыночных, частные игроки будут вынуждены пересмотреть свои – кое-где взятые из справочника "потолок". Во-вторых, социальная аренда будет происходить исключительно "вбелую", а это, в свою очередь, будет означать безопасность для арендаторов", – говорит Шуляк.

В Украине сейчас одни из самых недоступных квартир. К примеру, если в Германии, согласно данным Numbeo, на среднюю зарплату можно арендовать 4,66 квартиры (то есть на 10 средних зарплат – 46 квартир), то в Украине – всего 1,64 квартиры. Это самый плохой показатель в Европе.

"Не дожидаясь принятия рамочного законопроекта ("Об основных принципах жилищной политики"), мы совместно с Министерством восстановления начали готовить следующий – "О социальном жилье", в котором подробно пропишем все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопросы, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться", – говорит председатель комитета.

Социальное жилье будет состоять из трех типов объектов:

многоэтажки, которые уже есть в собственности громад (часто они нуждаются в ремонте, восстановлении);

многоэтажки, которые построят за деньги международных партнеров;

многоэтажки, которые в будущем будут построены за счет оплаченной социальной аренды.

Для формирования этого фонда проведут инвентаризацию всех объектов, которые есть у громады. Кроме того, международные партнеры готовы предоставить для этого 200 млн евро (речь о Европейском инвестиционном банке). "И главное – платежи, которые арендаторы будут вносить за социальную аренду, будут идти в фонд, из которого также будет строиться новое жилье для жилищного фонда громады", – объясняет Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также минимальной зарплаты.

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