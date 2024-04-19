В Украине подорожают услуги натариусов: почему будем платить больше

В Украине можно ожидать роста стоимости нотариальных услуг. Причиной станет повышение стоимости оформления нотариальных документов.

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) сообщило, что вынуждено было поднять стоимость специальных бланков нотариальных документов из-за того, что производитель этих бланков увеличил их закупочную цену. Если раньше стоимость такого бланка составляла 25,50 грн., то с 22 апреля цена поднимется до 29,04 грн. с НДС.

Государственным нотариальным конторам и архивам бланки будут отгружаться по цене, действующей на дату отгрузки. Впрочем, частные нотариусы еще смогут получить бланки по старой стоимости. Для них нужно, чтобы:

предоплата за бланки поступила на счет "НАИС" до 21.04.2024 (включительно);

заказ о поставке оплаченных бланков полученный ГП "НАИС" одним из способов, предусмотренных соответствующим договором до 21.04.2024 (включительно).

Госпредприятие попросило нотариусов для оптимальной отработки оплаченных ими заказов 20 и 21 апреля присылать их по электронной почте: [email protected]

Новые цены будут внесены в договоры поставки бланков для государственных нотариальных контор и архивов, а также частных нотариусов. Кроме того, с обновленными договорами можно будет ознакомиться на официальном вебсайте НАИС в рубриках Специальные бланки, а также Реестры (раздел Формы договоров, категория Нотариат) начиная с 22 апреля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за 2023 год цены практически на все потребительские товары и услуги в Украине выросли, по меньшей мере, на 4,7%. Впрочем, это самый низкий показатель с ноября 2020 года. Более того, по прогнозу Нацбанка, в первой половине 2024 года инфляция будет в пределах 5-6%, поэтому текущий показатель можно считать приемлемым.

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