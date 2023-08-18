В Украине подорожают автомобильные номера: за самые дорогие придется отдать 80 тыс. грн

В Украине могут подорожать индивидуальные автомобильные номера. Если водитель захочет сам выбрать номер, то за такую услугу придется заплатить на тысячи гривен больше. К примеру, за номер с 4 одинаковыми цифрами вместо 30 тыс. грн придется платить около 50 тыс. грн. А за комбинацию цифр 0001, 0007 и 7777 придется дать около 80 тыс. грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали собеседники в Кабинете министров. Проект постановления о повышении цен все еще согласовывается, официально он не опубликован.

Как могут измениться цены:

цифры на номерах 0001, 0007 и 7777 будут стоить 80 тыс. грн;

четыре одинаковые цифры подорожают с 30 тыс. до 50 тыс. грн;

последовательная комбинация цифр от 0002 до 0005, 0008 и 0009 – с 30 тыс. до 50 тыс. грн;

цифры от 0006 и 6666 – 10 тыс. грн;

четыре цифры, если три из них одинаковые – с 10 тыс. до 15 тыс. грн;

из четырех цифр, две из которых одинаковые (кроме комбинаций с "6") – с 10 тыс. до 15 тыс. грн;

с цифрами 0123 или 1234 – с 10 тыс. до 15 тыс. грн;

четыре цифры (две первые нули) – с 8 тыс. до 10 тыс. грн.

OBOZREVATEL также направил запрос в Министерство внутренних дел (которое отвечает за разработку соответствующих документов) с просьбой прокомментировать, действительно ли в ближайшее время подорожают автомобильные номера и соответствуют ли новые цены, которые есть в нашем распоряжении, планам ведомства.

Как купить автономера

В Украине с июня автономера можно покупать онлайн. Речь идет и о бесплатных номерах, и о платных. Чтобы заказать номерной знак, необходимо авторизироваться в Электронном кабинете водителя. В нем можно за несколько кликов выбрать и забронировать желаемую комбинацию номерных знаков. Если это платный знак, его сразу же можно будет оплатить.

В течение 10 дней автовладелец должен закрепить забронированные номера в выбранном сервисном центре МВД во время процедуры регистрации транспортного средства. Стоимость номерных знаков не пересматривали в течение несколько лет.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что для украинских водителей хотят ввести новый штраф – соответствующий законопроект уже подан в ВР. Штрафовать же народные депутаты хотят за нарушение правил безопасной перевозки животных в автомобилях – на 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в настоящее время составляет 510 грн. За повторное нарушение за год нужно будет отдать уже 850 грн.

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