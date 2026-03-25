В Украине планируют выявлять скрытые доходы граждан: кого проверят
Государственная налоговая служба (ГНС) Украины получит данные о доходах украинцев от цифровых платформ, таких как OLX, "Новая почта" и других иностранных сервисов. "Под прицел" попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять доходы, которые не были задекларированы.
Если обнаруживаются расхождения между официально задекларированными суммами и фактическими поступлениями – налоговая имеет право инициировать проверку и требовать объяснения. Об этом рассказал руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов в комментарии "Telegraf".
Украинцев ждут внеплановые налоговые проверки
В 2026 году ГНС Украины планирует провести 1016 плановых проверок физических лиц, причем речь идет не о бизнесе, а об обычных гражданах. Проверки распределены на весь год:
- январь – 57 проверок;
- февраль – 81 проверка;
- март – 84 проверки;
- апрель – 81 проверка;
- май – 95 проверок;
- июнь – 91 проверка;
- июль – 87 проверок;
- август – 83 проверки;
- сентябрь – 96 проверок;
- октябрь – 89 проверок;
- ноябрь – 91 проверка;
- декабрь – 81 проверка.
В то же время подчеркивается, что плановые проверки – лишь часть, ведь большинство проверок на практике являются внеплановыми. Главной причиной таких проверок является получение информации о возможных нарушениях.
Данные будут поступают как от украинских сервисов, так и от международных платформ. Налоговая будет отслеживать доходы граждан и сравнивать их с поданными декларациями. Если доходы не задекларированы – человеку могут доначислить налоги и штрафы.
Эксперты прогнозируют, что количество проверок и в дальнейшем будет расти. Это связано с так называемой "цифровой прозрачностью".
К таким мерам относятся активный обменом финансовыми данными, аналитикой банковских операций и контролем доходов с цифровых платформ (фриланс, онлайн-продажи, контент-сервисы и т.д.). Особенно рискуют те, кто получает доходы онлайн и не декларирует их.
Самые "популярные" налоговые нарушения среди украинцев
Директор департамента физических лиц ГНС Владимир Кизима назвал самые распространенные нарушения, которые допускают граждане:
- непредставление декларации о доходах;
- занижение суммы военного сбора;
- сокрытие доходов, что уменьшает общий годовой налогооблагаемый доход;
- случаи искусственного завышения расходов;
- отсутствия подтверждающих документов во время проверок
- игнорирование обязательной регистрации плательщиком НДС, если объем операций за последний год превышает 1 млн грн.
Налоговая постепенно переходит к более системному и массовому контролю за доходами украинцев. Проверки становятся шире и чаще, а суммы доначислений могут расти.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!