В Украине планируют выявлять скрытые доходы граждан: кого проверят

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины получит данные о доходах украинцев от цифровых платформ, таких как OLX, "Новая почта" и других иностранных сервисов. "Под прицел" попадут те, кто ведет бизнес-деятельность онлайн. Именно благодаря таким источникам фискальные органы могут отслеживать финансовую активность пользователей и выявлять доходы, которые не были задекларированы.

Если обнаруживаются расхождения между официально задекларированными суммами и фактическими поступлениями – налоговая имеет право инициировать проверку и требовать объяснения. Об этом рассказал руководитель налоговой практики Riyako&Partners Андрей Тимонов в комментарии "Telegraf".

Украинцев ждут внеплановые налоговые проверки

В 2026 году ГНС Украины планирует провести 1016 плановых проверок физических лиц, причем речь идет не о бизнесе, а об обычных гражданах. Проверки распределены на весь год:

январь – 57 проверок;

февраль – 81 проверка;

март – 84 проверки;

апрель – 81 проверка;

май – 95 проверок;

июнь – 91 проверка;

июль – 87 проверок;

август – 83 проверки;

сентябрь – 96 проверок;

октябрь – 89 проверок;

ноябрь – 91 проверка;

декабрь – 81 проверка.

В то же время подчеркивается, что плановые проверки – лишь часть, ведь большинство проверок на практике являются внеплановыми. Главной причиной таких проверок является получение информации о возможных нарушениях.

Данные будут поступают как от украинских сервисов, так и от международных платформ. Налоговая будет отслеживать доходы граждан и сравнивать их с поданными декларациями. Если доходы не задекларированы – человеку могут доначислить налоги и штрафы.

Эксперты прогнозируют, что количество проверок и в дальнейшем будет расти. Это связано с так называемой "цифровой прозрачностью".

К таким мерам относятся активный обменом финансовыми данными, аналитикой банковских операций и контролем доходов с цифровых платформ (фриланс, онлайн-продажи, контент-сервисы и т.д.). Особенно рискуют те, кто получает доходы онлайн и не декларирует их.

Самые "популярные" налоговые нарушения среди украинцев

Директор департамента физических лиц ГНС Владимир Кизима назвал самые распространенные нарушения, которые допускают граждане:

непредставление декларации о доходах;

занижение суммы военного сбора;

сокрытие доходов, что уменьшает общий годовой налогооблагаемый доход;

случаи искусственного завышения расходов;

отсутствия подтверждающих документов во время проверок

игнорирование обязательной регистрации плательщиком НДС, если объем операций за последний год превышает 1 млн грн.

Налоговая постепенно переходит к более системному и массовому контролю за доходами украинцев. Проверки становятся шире и чаще, а суммы доначислений могут расти.

Ранее OBOZ.UA писал, что владельцы "роскошных" автомобилей в Украине обязаны платить 25 тысяч грн налога ежегодно за каждую машину. За первые два месяца 2026 года сумма уплаченного транспортного налога достигла 61,2 млн грн.

