Украинцы обязаны платить налог за свои "роскошные" авто: кто и сколько должен отдать

В Украине владельцы авто стоимостью более 3,2 млн грн и возрастом до 5 лет обязаны платить 25 тысяч грн налога ежегодно за каждую машину. Больше всего транспортного налога уплатили в Киеве, а также в Днепропетровской, Львовской и Киевской областях, где сосредоточено больше всего дорогих автомобилей.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба (ГНС). В Украине растут поступления от транспортного налога – платежа, который касается владельцев дорогих автомобилей.

За первые два месяца 2026 года сумма уплаченного налога достигла 61,2 млн грн, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Транспортный налог касается только владельцев легковых автомобилей, которые соответствуют четким критериям:

возраст авто до 5 лет;

стоимость более 3,2 млн грн.

Ставка фиксированная – 25 тысяч гривен в год за каждый автомобиль. Если в собственности несколько таких машин, налог уплачивается за каждую отдельно. Наибольшие поступления традиционно обеспечивают крупные регионы и города. Лидером остается Киев – почти треть всех платежей (около 18 млн грн). Также среди лидеров:

Днепропетровская область – 5,9 млн грн;

Львовская область – 5,2 млн грн;

Киевская область – 4,5 млн грн.

Физическим лицам не нужно самостоятельно считать налог – это делает налоговая служба, которая присылает уведомление. После его получения есть 60 дней на оплату. Юридические лица же сами подают декларацию и платят налог частями в течение года. В случае несвоевременной уплаты предусмотрены штрафы и пеня.

Увеличение поступлений связано не только с количеством авто, но и с общей тенденцией к детенизации и усилению контроля. Государство активнее отслеживает дорогие активы и требует их официального налогообложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, владеющие жилой или нежилой недвижимостью, должны платить налог на площадь, превышающую установленные нормы (60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов). За первые два месяца 2026 года в бюджеты уже поступило 2,3 млрд грн такого налога, что на 14% больше, чем в прошлом году.

