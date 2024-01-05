В Украине пересчитали часть пенсий: кто получит на 240 грн больше

В Украине с 1 января 2024 года повысилась на 240 грн минимальная пенсия для 65-летних пенсионеров с полным страховым стажем. Теперь она составляет не 2600 грн, а 2840 грн. С 1 апреля состоится еще одно повышение выплаты – до 3200 грн.

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Речь идет о мужчинах, которые заработали к 65 годам 35 лет стажа, и женщинах с 30 годами стажа. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Выплата повысилась из-за роста минимальной зарплаты с января до 7100 грн (с 1 апреля будет 8000 грн). Дело в том, что по закону, 65-летние пенсионеры с полным стажем не могут получать менее 40% от "минималки".

Кроме того, на 268 грн с 1 января выросла минимальная пенсия, которую получают украинцы с небольшим стажем или украинцы, которые имели невысокие зарплаты (около минимальной). Теперь она составляет не 2093 грн, а 2361 грн. Максимальную пенсию, которую получают украинцы с высокими зарплатами, некоторые военные в отставке и другие, увеличили на 2,6 тыс. грн – с 20 930 до 23 610 грн.

Также вырастет часть доплат пенсионерам. Например, с 1 января повысилась сумма надбавки за почетное донорство, которая составляет 10% от прожиточного минимума (ПМ для нетрудоспособных с 1 января этого года – 2920 грн). То есть доплата составляет 292 грн против 258,9 грн в 2023-м.

Однако перерасчет всех доплат с учетом размера прожиточного минимума будет осуществляется с 1 марта. То есть вместе с ежегодной индексацией пенсий.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине с 1 января увеличили требования для получения пенсии в 60 и 63 года. Так, для того, чтобы назначили выплаты, минимально необходимый стаж увеличили на 12 месяцев.

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