Пенсии получат не все: в Украине с 1 января изменили требования

В Украине с 1 января увеличили требования для получения пенсии в 60 и 63 года. Так, для того, чтобы назначили выплаты, минимально необходимый стаж увеличили на 12 месяцев.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, еще несколько дней назад, в 2023-м, к 60 годам нужно было иметь 30 лет стажа. Это позволяло выйти на заслуженный отдых. У тех, у кого было менее 30, но более 20 лет стажа, была возможность получить пенсию в 63 года.

С 1 января требования к пенсионерам ужесточили. Теперь для пенсии в 60 лет нужно иметь 31 год стажа, а в 63 – как минимум 21 год. Для получения пенсии в 65 лет, как и раньше, нужно иметь от 15 лет стажа.

Ужесточения требования к стажу предусмотрено еще реформой 2017-го. С того момента ежегодно на 12 месяцев увеличиваются требования к стажу. В результате украинцы вскоре смогут вовремя выйти на пенсию только при условии, если у них есть как минимум 35 лет стажа.

До полномасштабной войны, согласно данным Пенсионного фонда, украинцы выходили на пенсию со средним стажем в 32 года. То есть в текущем году для многих украинцев ситуация не изменится. Их стажа будет хватать для того, чтобы вовремя выйти на пенсию. Однако уже со следующего года у ряда украинцев возникнут серьезные проблемы. Им придется работать до пенсии дольше.

Постепенно в Украине около половина всех 60-летних не сможет выйти на пенсию вовремя. Такое решение в 2017-м было принято для того, чтобы отсрочить решение об общем повышении пенсионного возраста.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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