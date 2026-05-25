В Украине хотят расширить программу детских выплат: кто сможет претендовать на помощь

В Украине хотят расширить программу єЯсла на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых граждан, в частности адвокатов, нотариусов и аудиторов, которые сейчас не имеют права на эту помощь, несмотря на уплату налогов и ЕСВ (единый социальный взнос). В случае принятия документа они смогут получать выплаты наравне с наемными работниками и будут иметь возможность совмещать работу и уход за ребенком.

Об этом говорится в законопроекте №15265, который предусматривает изменения в Закон "О государственной помощи семьям с детьми". Его главная цель – устранить неравенство в социальной поддержке между наемными работниками и теми, кто работает на себя, но так же платит налоги и единый социальный взнос.

Инициаторы документа отмечают, что действующая система фактически оставляет без доступа к программе тысячи родителей, которые ведут предпринимательскую деятельность или работают в статусе самозанятых. Речь идет, в частности, о ФЛП, частных юристах, нотариусах, аудиторах, консультантах и представителях других независимых профессий. Несмотря на то, что эти люди официально работают и наполняют бюджет, они не могут претендовать на ту же поддержку, что и наемные работники.

Программа создана для того, чтобы помочь родителям быстрее вернуться к профессиональной жизни после рождения ребенка. Она предусматривает государственную финансовую поддержку на уход за малышом, что позволяет совмещать воспитание ребенка с работой. Однако до сих пор право на такую помощь имели только те, кто после ухода за ребенком официально вернулся на работу в режиме полного рабочего времени.

Именно это требование и стало предметом критики. Ведь для предпринимателей и самозанятых понятие "полный рабочий день" часто не имеет формального определения, хотя они нередко работают даже больше, чем наемные работники. Поэтому значительная часть молодых родителей, которые ведут собственное дело, оказались за пределами государственной поддержки.

Новый законопроект предлагает изменить формулировку соответствующей статьи закона. В случае принятия помощь єЯсла смогут получать матери или другие законные представители ребенка, которые фактически ухаживают за ним и либо работают официально, либо зарегистрированы как ФЛП или осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Авторы инициативы убеждены, что это не только вопрос социальной справедливости, но и экономической целесообразности. По их словам, расширение доступа к программе поможет молодым родителям не прерывать карьеру или предпринимательскую деятельность из-за рождения ребенка. Особенно это актуально для женщин, которые после декрета часто сталкиваются с выбором между развитием собственного дела и уходом за ребенком.

Ожидается, что новые правила также могут стать дополнительным стимулом для развития женского предпринимательства. Для многих матерей финансовая поддержка на период раннего детства станет возможностью сохранить бизнес, продолжить профессиональную деятельность или хотя бы частично вернуться к работе без существенных потерь для семейного бюджета.

В то же время в законопроекте указано, что принятие изменений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Выплаты планируют осуществлять в пределах уже предусмотренных средств на социальную защиту детей и семей.

Отмечается, что вопрос дополнительного финансирования часто становится главной преградой для социальных инициатив. После принятия закон должен вступить в силу через месяц после официального опубликования. Кабинет Министров, в свою очередь, должен будет адаптировать нормативные акты к новым правилам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за разногласий между государственными и банковскими базами данных женщины после смены фамилии иногда не могут получить детские выплаты – деньги даже возвращаются в Пенсионный фонд из-за "несоответствия данных". Проблему предлагают убрать через Дія.Картку, которая должна привязать выплаты к цифровому профилю человека и полностью отсекать влияние старых банковских записей.

