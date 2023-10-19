В Украине оставили без выплат более 140 тыс. переселенцев: озвучены причины

После проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине было прекращено выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета страны на 400 млн грн в месяц.

Об этом рассказала глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в интервью Forbes. В августе правительство внесло изменения в постановление о том, что человек, который более 30 суток находится за границей без уважительных причин (лечения, командировки и т.п.), он теряет право на выплаты.

В ходе проверок было выявлено около 112 тыс. таких лиц. "В настоящее время такая верификация происходит постоянно", – сказала министерша.

Видео дня

Кроме того, Минсоцполитики ежемесячно проводит проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели собственное жилье. Как отмечается, таковых было 12 тыс.

Еще 9,5 тыс. переселенцев обнаружены умершими, 9,8 тыс. – проживали на территории, находившиеся под оккупацией или близки к линии фронта, но сейчас там не ведутся активные боевые действия и переезд не дает право на получение выплаты ВПЛ.

Также в министерстве зафиксировали около 250 человек, совершивших операции на сумму более 100 тыс. грн. Еще 80 человек купили квартиры или земельные участки более чем на 100 тыс. грн.

"Был случай, когда человек получал помощь от государства почти год и при этом приобрел Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 года, стоимость которого более 9,5 млн грн", – сказала Жолнович.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветеранов войны, которые приобрели этот статус до 24 августа, в случае не получения выплаты ко Дню Независимости Украины, могут оформить помощь. Программа действует до 1 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!