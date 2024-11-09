Космические пенсии прокуроров и судей могут урезать: в проекте бюджета-2025 появился план Кабмина

После доработки Кабинетом министров проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год в тексте документа появились предложения по "нормированию" спецпенсий, которые, в частности, получают прокуроры и судьи. Предполагается, что они точно будут получать выплаты в рамках лимита 23 тыс. грн, а вот то, что свыше этой суммы, могут урезать.

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Правда, пока не известно, насколько именно могут уменьшиться прокурорские пенсии. На это обратил внимание нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

"Пока ждем изменения закона, Кабмин предложил интересную норму. Сейчас действует ограничение до 23 тыс. грн пенсии. Но многие хитро пошли в суды и отсудили себе гораздо большую пенсию. Но нет тех денег, которые не может забрать Минфин. Поэтому со следующего года они вводят норму, что все, что больше 23 тыс. по пенсиям, идет через коэффициент, который устанавливает Кабмин", – отметил Железняк.

Он добавил, что если у прокурора пенсия, к примеру 60 тыс. грн то, 23 тыс. грн из этой суммы он получит. А вот остальные 37 тыс. умножатся на коэффициент и сумма может уменьшиться. "Это может быть 100%-50%-10%… или 0%", – объяснил народный депутат.

Также в обновленном варианте проекта госбюджета указано, что уже законодательные изменения по спецпенсиям должны быть поданы Кабмином в парламент до 1 июля 2025 года. "Разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначена по "специальным" законам, независимо от изменения заработной платы (дохода) / денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях", – говорится в тексте документа.

Напомним, всего в Украине 10,28 млн пенсионеров. Подавляющее большинство из них получали в 2023 году средние пенсии в размере 4623 гривен в месяц. Однако 780,2 тысячи украинцев тогда получали так называемые спецпенсии, на которые государство тратит даже не десятки – сотни миллиардов из госбюджета. То есть в разы больше, чем на всех "обычных" пенсионеров.

Только за 9 месяцев 2024 года на спецпенсии из госбюджета израсходовано почти 88 млрд гривен. А к концу года эта сумма будет составлять уже 120 миллиардов.

Подавляющее большинство "спецпенсионеров" – это военные и силовики на пенсии. Однако их средние пенсии не намного выше "обычных", это всего 9,4 тыс. гривен в месяц (в 2023 году). А вот у прокуроров-пенсионеров, которых в Украине насчитывается 6867 и значительная часть которых одновременно работает и получает пенсию, – раз в месяц 21,5 тыс. гривен пенсии.

То есть средний размер пенсии прокурора в 4,5 раза больше, чем средняя пенсия в Украине. А пенсии судей уже выше средних в 21 раз. Это 96 тысяч гривен ежемесячно.

Большой разрыв в пенсиях объясняется действием особых законов, устанавливающих особенные условия начисления пенсий для отдельных категорий населения. По действующим нормам пенсии для прокуроров и силовиков могут достигать 60-100% от их зарплаты. Это резко контрастирует с обычными пенсиями, которые в среднем составляют 40% от средней заработной платы.

Отдельные силовики и прокуроры увеличивают свои пенсионные выплаты посредством судебных решений. В 2024 году пенсионный лимит составляет 23 610 гривен, но через суды он часто снимается.

Из-за судебных решений об увеличении пенсий Пенсионный фонд задолжал силовикам и судьям 44,4 млрд грн. С каждым годом эти долги растут. В 2024 году, по информации Минсоцполитики, расходы по исполнению судебных решений составили 37,2 млрд грн, что значительно превышает показатели прошлых лет. Такие расходы истощают государственный бюджет, ведь у Пенсионного фонда нет средств для покрытия как текущих пенсий, так и ретроспективных выплат, которые иногда составляют миллионы гривен на одного человека.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в органах прокуратуры работают 14 846 человек, а количество прокуроров-пенсионеров составляет 5851 человек. Среди всех прокуроров 525 получают пенсию по инвалидности.

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