Porsche Cayenne, квартира рядом с морем и сотни тысяч: какие подарки задекларировали судьи и прокуроры

Судьи и прокуроры в 2025-м уже успели задекларировать более двух сотен новых авто и десятки объектов недвижимости. Чаще декларируют подарки от своих родственников: родителей, жен или мужей или даже детей. К примеру, частично за счет подаренных средств (частично за счет кредита) прокурор Бориспольской окружной прокуратуры Камила Кадырова смогла приобрести Lexus ES в 2024 году.

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А судья из Одессы Александра Танцура получила от дочери элитную квартиру недалеко от моря. О том, какие подарки задекларировали прокуроры и судьи в 2025 году и что покупают за собственные средства, читайте в материале OBOZ.UA.

Квартира рядом с морем от дочери и новенькая Audi для прокурора от отца: дарят власть имущие

Камила Кадырова, 34-летняя прокурор Бориспольской окружной прокуратуры, живет в киевской смарт-квартире площадью всего 27 квадратов. Жилье оформлено ее бабушкой – Галиной Цимбал. В последней декларации Кадырова показала среднюю месячную зарплату в размере 70,9 тыс. грн, а также 200 тыс. грн. грн и 12 тыс. долларов сбережений.

В январе 2025-го прокурор купила себе Lexus ES в 2024 году. В салонах таковой стоит от 52,6 тыс. долларов. Официально автомобиль стоил 2,2 млн грн: деньги – частично средства, подаренные родителям, частично – кредит. Таким образом, Камила Кадырова, официально проживая в крошечной квартире своей бабушки в хрущевке, стала владелицей элитного автомобиля. Кстати, отец Камилы – Артур Кадыров – фигурировал в расследованиях в СМИ в связи с незаконной добычей песка в Броварском районе. Это именно тот район, где работает прокурором его дочь.

Еще более дорогую машину в январе 2025-го задекларировала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Леся Ситайло. Женщина купила за 3,1 млн грн Porsche Cayenne 2019 года выпуска. Частично эта покупка объясняется подаренными 700 тыс. грн (подарил отец).

Брат судьи Тарас Ситайло работал в Высшей квалификационной комиссии судей, а его уже бывшая супруга – помощницей судьи Соломенского районного суда Киева. 72-летний отец судьи Тарас Ситайло. В 2017-м она стала фигуранткой расследования Bihus из-за полученной в подарок квартиры и гаража от фирмы "Тарас". Как удалось выяснить OBOZ.UA, эта фирма принадлежит ее 72-летнему отцу. Судья владеет квартирой площадью в 62,8 кв.м в элитном ЖК "Шервуд".

Большинство подарков прокуроры и судьи декларируют от родителей-пенсионеров. Однако также есть и исключение. Например, судья Одесского окружного админсуда Екатерина Танцюра задекларировала подарок 19 марта 2025-го – квартиру в 6 млн грн от своей дочери, Александры Танцуры. Речь идет о жилье площадью 101,7 кв. м в Ивано-Франковске.

При этом дочь, согласно последней декларации матери , не имела ни сохранений, ни доходов. По меньшей мере, на момент последнего заполнения декларации дочь была безработной. Как удалось выяснить OBOZ.UA, речь идет о квартире, которая находится в доме по адресу Фонтанская дорога, 62-к. Это элитный ЖК Консул в 700 метрах от моря. Стоимость квартир в этом ЖК, согласно данным объявлений, составляет 15 млн грн.

Кроме квартиры Танцура также имеет здание площадью 308 кв. м в селе Лиманка, квартиру в 221 кв. м в Ивано-Франковске. Зарплата судьи в прошлом году составила 1,5 млн грн (124,8 тыс. грн в месяц). В 2009 году Екатерина Танцура была назначена судьей Одесского окружного административного суда сроком на 5 лет. 21 мая 2015 года Верховная рада переизбрала Екатерину Танцюру на неограниченный срок. Ее бывший муж Дмитрий Танцура – депутат Одесского горсовета (от "Доверяй делам"), бизнесмен. В 2023 году Танцура внес залог городского головы Одессы Геннадия Труханова. Танцура – владелец компании-застройщика "Д.И.М. Групп".

Прокурор Черкасского отдела Черкасской окружной прокуратуры Евгений Грушовенко задекларировал подарок – автомобиль Audi А4 2024 от своего отца, Григория Грушовенко. Стоимость составила 1 млн. грн. Эта цена соответствует стоимости, указываемой на популярных площадках по продаже авто.

Отметим: задекларированные подарки не свидетельствуют о том, что прокуроры или судьи таким образом пытаются легализовать состояние. В некоторых случаях это действительно может быть сделано родным ценные подарки или финансовая помощь.

Какие автомобили покупают прокуроры за собственные средства

Проанализировав 84 декларации прокуроров, в которых было сообщено о существенных изменениях в имущественном состоянии, можно утверждать, что одна из самых популярных марок среди прокуроров – TOYOTA. Эту марку за первые два месяца 2025-го избрали 12 прокуроров. К примеру, прокуроры приобрела четыре автомобиля TOYOTA RAV4.

Инна Черниченко, прокурор отдела Полтавской областной прокуратуры, 8 февраля 2025 потратила 1,75 млн грн на TOYOTA RAV-4 HYBRID. Такое же авто, но 5 февраля 2025-го за 1,7 млн грн купил прокурор отдела Офиса Генпрокурора Андрей Тесленко.

15 прокуроров потратили на покупки авто больше миллиона гривен. Самый дешевый автомобиль, который пополнил автопарк сотрудника прокуратуры – VOLKSWAGEN POLO, этот автомобиль 2008 года выпуска за 222 тыс. грн купил прокурор Сколевского отдела Стрыйской окружной прокуратуры Олег Стельмах.

При этом одна из самых дорогих авто, которую приобрели прокуроры – Volkswagen Touareg 2021 года за 2,3 млн грн. Такой автомобиль пополнил автопарк прокурора отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Николаевской областной прокуратуры Дениса Стоянова.

Всего за первые два месяца 2025-го прокуроры за свой счет успели приобрести более 80 автомобилей. 13 из них – автомобили 2024 года выпуска, еще два автомобиля – в 2025-м.