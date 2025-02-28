Руководители прокуратуры, которых "уволили" из-за схемы с пенсиями, получили новые должности в тех же учреждениях: работают даже те, чью инвалидность признали фейковой

В Украине из пяти областных прокуроров, "уволенных" после прошлогоднего скандала с повышением пенсий через суд, никто не остался без рабочего места в органах прокуратуры. Все правоохранители получили новые должности (заместителей начальников управлений, прокуроров), сохранили относительно высокие зарплаты и по украинским меркам космические пенсии.

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Лишь один из пяти областных прокуроров уволился, но только в конце января 2025-го и уже с новой должности по собственному желанию. Среди 61 прокурора, которые получили высокие пенсии благодаря МСЭК и статусу лица с инвалидностью, по данным OBOZ.UA, подозрения получили только двое. Однако и они сохраняют свои рабочие места в прокуратуре.

Масштабный скандал на самом деле не привел ни к реальным "чисткам" в прокуратуре, ни к изменениям законодательства. Детальнее – читайте в материале OBOZ.UA.

Настоящие пенсии и фейковые "увольнения": почему скандал окончился ничем

В прошлом году генеральный прокурор Андрей Костин и еще пятеро руководителей областных прокуратур уволились из-за пенсионного скандала. Напомним, выяснилось, что прокуроры через суды получали заоблачные пенсии, а иногда для этого оформляли, вероятно, фейковые инвалидности с помощью коррумпированных МСЭК (последнее еще предстоит доказать).

Но как удалось выяснить OBOZ.UA, после скандала уволился лишь генпрокурор Костин, хотя именно он пенсию не получал и лишился должности из-за того, что не заметил схему. А вот прокуроры-пенсионеры лишь сменили кабинеты.

"Пятеро руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенных по решению суда", – говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора (ОГПУ).

Но на самом деле ни один руководитель областной прокуратуры не был уволен в прошлом году. Всех их просто перевели на другие должности. Например, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Андрей Олейник (именно среди его подчиненных было больше всего прокуроров с инвалидностью среди всех регионов) якобы уволился в октябре 2024-го. Но на самом деле Олейник был переведен на должность прокурора отдела и уволился только в конце января 2025-го уже с новой должности. В январе он получил зарплату в размере 922 904 грн, а в феврале задекларировал еще 710 182 грн (после увольнения).

В прошлом году среднемесячная зарплата Олейника составляла 149,5 тыс. грн. Кроме того, за 2024 год 44-летний прокурор получил 266 967 грн пенсии. Кстати, его жена Ирина, работая в Хмельницком ТЦК, заработала за прошлый год всего 248 218 грн. Официально прокурорам платят пенсию больше, чем зарплаты в ТЦК.

Александру Фильчакову, бывшему руководителю Харьковской областной прокуратуры, повезло гораздо больше. Во-первых, его ежемесячная пенсия в 2023-м (за 2024-й еще нет декларации) составляла 68,5 тыс. грн. Это втрое больше, чем установленный государством максимум (это ограничение Фильчаков обошел через суд). Во-вторых, после "увольнения" его все равно назначили на руководящую должность.

В конце октября 2024 года он задекларировал 208,8 тыс. грн зарплаты уже в качестве заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследований Харьковской областной прокуратуры. Декларации после увольнения Фильчаков не публиковал, поэтому, вероятно, он остался на указанной должности. У прокурора остались и высокая зарплата, и аномально высокая пенсия.

Руководитель Тернопольской областной прокуратуры Андрей Миколайчук якобы уволился в октябре 2024-го. Но в конце января 2024 года он задекларировал зарплату в размере 159,4 тыс. грн уже в качестве прокурора областной прокуратуры. В 2023-м (за 2024 год годовую декларацию прокурор еще не подал) Миколайчук получал в среднем 27,2 тыс. пенсии и 149 тыс. грн зарплаты.

Андрей Глумаков, руководитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона (получал по 70,2 тыс. грн пенсии в месяц), после фейкового увольнения занял должность прокурора отдела. В конце октября он задекларировал 272,5 тыс. грн зарплаты.

Нет деклараций перед увольнением ни руководителя Ривненской прокуратуры Андрея Рудницкого, ни бывшего главы Запорожской облпрокуратуры Сергея Спильника, ни Екатерины Шевцовой, руководительницы Черкасской областной прокуратуры. Так что, вероятно, все они занимают новые должности.

На должностях остаются даже прокуроры, которым уже вручили подозрения

Не увольняют даже прокуроров, против которых уже есть уголовное производство и следствием доказан факт фальсификации инвалидности. Напомним, прокурор с инвалидностью для особой высокой прокурорской пенсии может иметь лишь 10 лет стажа, а прокурор без инвалидности – 25 лет. Таким образом, получив статус лица с инвалидностью, прокуроры параллельно с зарплатой могут получать высокие пенсии уже с 30 лет (в стаж засчитывают половину периода обучения).

Яркий пример такой схемы – инвалидность заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Тараса Горобца. Сейчас Горобец – фигурант уголовного дела. Он получил высокую пенсию, имея всего 10 лет стажа. Проверка показала, что на инвалидность права у него не было, ее отменили. Пенсионный фонд заплатил прокурору лишних 477 тыс. грн.

При этом прокурор даже в статусе подозреваемого сохраняет уже новую должность. В январе 2025-го, уже после скандала, согласно с приказом Черкасской областной прокуратуры, его назначили на должность прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры.

В Печерском районном суде представитель Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора потребовал отстранить подозреваемого от должности, но получил отказ. Напомним, Горобец стал прокурором Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры в 2013-м. Спустя семь лет он обратился в МСЭК и оформил себе инвалидность. В 2023 году, имея всего лишь 10 лет стажа, Тарас Горобец перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую.

Инвалидность прокурора установили представители Черкасской областной МСЭК №2. При этом расследование ГБР подтвердило, что "болезни и степени функциональных нарушений и ограничение жизнедеятельности вследствие имеющихся заболеваний не отвечают критериям установления групп инвалидности, в частности II группы (бессрочно)". Центральная МСЭК Минздрава после проверки приняла решение об отмене инвалидности.

По информации OBOZ.UA, сомнения в том, не фальсифицировали ли инвалидность, возникли по отношению к 61 прокурору. Однако сообщения о подозрениях получили только несколько из них.

Сергей Наконечный, руководитель Хмельницкой окружной прокуратуры, получил подозрение 26 декабря 2024 года. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенном в особо крупных размерах). Имея 18 лет прокурорского стажа, он обратился в ПФУ для назначения пенсии. В Пенсионном фонде ему отказали, так как не хватает стажа. Именно тогда, по версии ГБР, у него и возникла идея получить заключение по инвалидности и воспользоваться этим для получения ранней пенсии. Так он и поступил. В 2023 году в среднем он получал 20,9 тыс. грн в месяц. Его отстранили от должности по решению суда на время, но он остается руководителем окружной прокуратуры.

При этом саму схему до сих пор не ликвидировали – закон не изменили. Прокуроры, получив инвалидность, до сих пор могут претендовать на высокую прокурорскую пенсию, имея всего лишь 10 лет стажа и продолжая работать.