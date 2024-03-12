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В Украине начался "сезон штрафов" за сбор березового сока: сколько придется платить

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
5,8 т.
Сколько стоит литр березового сока

В Украине начался сезон сбора березового сока – на торговых площадках уже появились объявление о продаже. Цены зависят от продавца: можно купить как по 10 грн за литр, так и сразу 3-литровую банку за 200 грн. Впрочем, нужно помнить: на сбор березового сока нужно получить соответствующее разрешение. Кроме того, собирать его можно не везде – к примеру, в скверах, парках и городских зеленых зонах это делать запрещено. Наказание – штраф, размер которого может достигнуть 1 700 грн.

"Заготовка березового сока в пределах населенного пункта, на территориях парков, скверов, зеленых зон является нарушением пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, ответственность за которое предусмотрена ст.152 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях. – Ред.) и влечет наложение административного штрафа от 340 до 1 700 грн", – напомнили в Гусятинской общине.

В Украине начался сезон сбора березового сока

Также там отметили: запрещено собирать сок на территориях и объектах природно-заповедного фонда. Ответственность за это предусмотрена ст.91 КУоАП – в частности, штраф в 153-408 грн с конфискацией орудий и средств добычи.

Кто может собирать березовый сок

Собирать же березовый сок, отмечается, имеют право государственные и коммунальные лесохозяйственные предприятия. А также предприниматели и физические лица, получившие для этого специальное разрешение – "лесной билет".

"Такой документ дает право на добычу сока в четко отведенных местах. И с соблюдением установленных правил заготовки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: за несоблюдение этих требований грозит наказание согласно ст. 70 КУоАП. В частности, штраф в 17-51 грн.

На сбор березового сока нужно получить соответствующее разрешение

Сколько стоит березовый сок

Тем временем, на торговых площадках украинцы активно продают березовый сок. Собирали ли его по всем правилам, не указывается, однако цена напитка зависит от продавца:

Березовый сок можно купить  по 10 грн за литр
За 3-литровую банку березового сока с добавлением лимона просят за 200 грн

Как сообщал OBOZ.UA, торговля первоцветами – незаконна, а потому наказывается штрафами. Их размер составляет от 1 700 до 3 655 грн.

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