В Украине начался "сезон штрафов" за сбор березового сока: сколько придется платить

В Украине начался сезон сбора березового сока – на торговых площадках уже появились объявление о продаже. Цены зависят от продавца: можно купить как по 10 грн за литр, так и сразу 3-литровую банку за 200 грн. Впрочем, нужно помнить: на сбор березового сока нужно получить соответствующее разрешение. Кроме того, собирать его можно не везде – к примеру, в скверах, парках и городских зеленых зонах это делать запрещено. Наказание – штраф, размер которого может достигнуть 1 700 грн.

"Заготовка березового сока в пределах населенного пункта, на территориях парков, скверов, зеленых зон является нарушением пункта 4.2 Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах, ответственность за которое предусмотрена ст.152 КУоАП (Кодекса Украины об административных правонарушениях. – Ред.) и влечет наложение административного штрафа от 340 до 1 700 грн", – напомнили в Гусятинской общине.

Также там отметили: запрещено собирать сок на территориях и объектах природно-заповедного фонда. Ответственность за это предусмотрена ст.91 КУоАП – в частности, штраф в 153-408 грн с конфискацией орудий и средств добычи.

Кто может собирать березовый сок

Собирать же березовый сок, отмечается, имеют право государственные и коммунальные лесохозяйственные предприятия. А также предприниматели и физические лица, получившие для этого специальное разрешение – "лесной билет".

"Такой документ дает право на добычу сока в четко отведенных местах. И с соблюдением установленных правил заготовки", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: за несоблюдение этих требований грозит наказание согласно ст. 70 КУоАП. В частности, штраф в 17-51 грн.

Сколько стоит березовый сок

Тем временем, на торговых площадках украинцы активно продают березовый сок. Собирали ли его по всем правилам, не указывается, однако цена напитка зависит от продавца:

можно купить как по 10 грн за литр;

так и сразу 3-литровую банку за 200 грн – с добавлением лимона.

Как сообщал OBOZ.UA, торговля первоцветами – незаконна, а потому наказывается штрафами. Их размер составляет от 1 700 до 3 655 грн.

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