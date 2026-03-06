Для украинцев "отменили" автоматические штрафы за отсутствие автогражданки: что говорят в Нацполиции

Украинцам не грозят автоматические штрафы за отсутствие автогражданки – дорожные камеры пока не могут фиксировать такие нарушения. Впрочем, это не освобождает водителей от обязанности иметь полис – за его отсутствие могут оштрафовать полицейские во время остановки авто.

Видео дня

Об этом предупредил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он назвал фейком информацию о том, что водителей будут штрафовать автоматически, которую ранее распространил ряд Telegram-каналов и СМИ.

Какова ситуация со штрафами на самом деле

В Украине не происходит автофиксация отсутствия автогражданки – законодательные основания для этого отсутствуют.

– законодательные основания для этого отсутствуют. Украинская система автофиксации технически не адаптирована для фиксации этого нарушения.

для фиксации этого нарушения. Перед применением камер для фиксации нарушения, нужны соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов.

"Этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно, и о начале фиксации такого вида правонарушения в автоматическом режиме мы сообщим гражданам заранее, из официальных источников, как и раньше", – предупредил Билошицкий.

Когда штрафуют за отсутствие страховки

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – требование не только закона, но и безопасности водителей, напомнил полицейский. Поэтому, как и раньше, их могут штрафовать за отсутствие полиса во время остановки транспортного средства полицейскими.

Штраф за отсутствие автогражданки составляет 25 необлагаемых минимумов – 425 грн. А если штраф не оплатить в течение 15 дней, сумма удваивается – до 850 грн.

Но следует учитывать, что останавливать автомобиль исключительно для проверки страховки полицейские не могут – должна быть законная причина. Чаще всего проверка автогражданки происходит в нескольких типичных ситуациях:

во время остановки за нарушение правил дорожного движения;

в случае дорожно-транспортного происшествия ;

; при проверке автомобилей на транзитных или иностранных номерах.

Также OBOZ.UA сообщал, что в январе в соцсетях начала распространяться информация о якобы введении штрафных баллов для водителей с 2026 года, однако она основывается лишь на законопроекте №14133, который еще не принят и даже не прошел профильный комитет Верховной Рады. Однако, по словам инициатора проекта, систему таки хотят ввести уже в этом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!