Обещали выплаты от ООН и выманили 700 тыс. грн: как мошенники обманывают украинцев

Во Львовской области разоблачили злоумышленников, которые рассылали фишинговые ссылки под видом оформления социальных выплат. Пострадавшим предлагалось оформить денежную помощь от президента Украины, ООН, UNICEF и других организаций. Таким способом члены преступной организации успели нанести более 700 тыс. грн ущерба.

Видео дня

Правоохранители установили 2 организаторов противоправной деятельности, которые привлекли к ней еще шестерых сообщников в возрасте от 20 до 40 лет. Злоумышленники создавали фишинговые ссылки якобы на официальные вебресурсы правительственных органов и банковских учреждений, передает пресс-служба МВД.

В дальнейшем такие ссылки распространялись среди пользователей популярных социальных сетей и мессенджеров. После ввода гражданами персональных данных на фишинговых вебсайтах мошенники получали доступ к их аккаунтам в онлайн-банкинге.

Фигуранты также заменяли финансовые телефонные номера на подконтрольные. Указанный способ правонарушители завладевали средствами потерпевших, которые "выводили" с помощью платежных сервисов и тратили на собственные нужды.

"Правоохранители провели 14 обысков при силовой поддержке спецназовцев КОРД и БПОП ГУНП во Львовской области в местах проживания и в автомобилях фигурантов. Изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, деньги на общую сумму почти 400 тысяч гривен, автомобили, а также огнестрельное оружие и психотропные вещества", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, от имени "Укрпочты" украинцам начали поступать сообщения о якобы разных проблемах с доставкой посылок, для решения которых людей просят перейти по ссылкам, ведущим на фишинговые сайты. На самом же деле эти сообщения рассылают мошенники, которые таким образом пытаются получить доступ к информации доверчивых украинцев, в частности, платежных карт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!