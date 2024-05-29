В Украине изменились правила назначения помощи малообеспеченным: кто может рассчитывать на выплаты
В 2024 году правительство расширило круг лиц, которые могут получать социальную помощь для малообеспеченных семей. Теперь на эту помощь имеют право семьи, вернувшиеся из-за границы и внутренне перемещенные лица, а ее размер составляет 1665 гривен для трудоспособных лиц, 3588 гривен для детей до 6 лет и 4474 гривен для детей до 18 лет.
Об этом сообщило Правительство online. И подготовил короткую видеонстрикцию относительно того, кто может рассчитывать на помощь.
Кто может получить помощь
Правительство Украины в 2024 году расширило критерии получения социальной помощи для малообеспеченных семей. Теперь в круг лиц, которые могут ее получить, входят:
- семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый взнос;
- семьи внутренне перемещенных лиц, которые вследствие перемещения не работали или не платили единый взнос.
Как получить государственную помощь
Процесс получения государственной помощи малообеспеченным семьям украинцев относительно прост. Для этого нужно:
- собрать документы: все необходимые документы, включая заявление на назначение пособия, декларацию о доходах и имущественном положении семьи, информацию о доходах, которой нет в государственных базах данных.
- написать заявление: нужно написать заявление на получение выплат и заполнить декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;
- подать заявление: необходимо отправить заявление с необходимыми документами по почте в орган социальной защиты или обратиться лично в местный центр предоставления административных услуг.
Какие документы нужны
Для получения государственной помощи необходимо иметь определенные документы. А именно:
- заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям;
- право на доходы и имущественное состояние семьи;
- справка о доходах, информации о которых отсутствуют в государственных базах данных;
- удостоверение участника боевых действий (если есть).
Размер пособия и способ выплаты
Заявитель имеет право выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты. Размер пособия исчисляется на основе уровня обеспечения прожиточного минимума для разных категорий лиц:
- для трудоспособных лиц – 1665 гривен;
- для детей до 6 лет – 3588 гривен;
- для детей до 18 лет – 4474 гривен;
- для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4239 гривен;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется упростить процедуру оформления социальной помощи и пенсий, чтобы это можно было сделать в любом банковском отделении или через онлайн-банкинг. Это новшество значительно повысит удобство и эффективность предоставления социальных услуг для граждан.
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