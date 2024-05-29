В Украине изменились правила назначения помощи малообеспеченным: кто может рассчитывать на выплаты

В 2024 году правительство расширило круг лиц, которые могут получать социальную помощь для малообеспеченных семей. Теперь на эту помощь имеют право семьи, вернувшиеся из-за границы и внутренне перемещенные лица, а ее размер составляет 1665 гривен для трудоспособных лиц, 3588 гривен для детей до 6 лет и 4474 гривен для детей до 18 лет.

Об этом сообщило Правительство online. И подготовил короткую видеонстрикцию относительно того, кто может рассчитывать на помощь.

Кто может получить помощь

Правительство Украины в 2024 году расширило критерии получения социальной помощи для малообеспеченных семей. Теперь в круг лиц, которые могут ее получить, входят:

семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей , даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый взнос;

, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие единый взнос; семьи внутренне перемещенных лиц, которые вследствие перемещения не работали или не платили единый взнос.

Как получить государственную помощь

Процесс получения государственной помощи малообеспеченным семьям украинцев относительно прост. Для этого нужно:

собрать документы: все необходимые документы, включая заявление на назначение пособия , декларацию о доходах и имущественном положении семьи , информацию о доходах, которой нет в государственных базах данных.

, декларацию о доходах и , информацию о доходах, которой нет в государственных базах данных. написать заявление: нужно написать заявление на получение выплат и заполнить декларацию о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи;

и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи; подать заявление: необходимо отправить заявление с необходимыми документами по почте в орган социальной защиты или обратиться лично в местный центр предоставления административных услуг.

Какие документы нужны

Для получения государственной помощи необходимо иметь определенные документы. А именно:

заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям;

малообеспеченным семьям; право на доходы и имущественное состояние семьи;

и имущественное состояние семьи; справка о доходах , информации о которых отсутствуют в государственных базах данных;

, информации о которых отсутствуют в государственных базах данных; удостоверение участника боевых действий (если есть).

Размер пособия и способ выплаты

Заявитель имеет право выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты. Размер пособия исчисляется на основе уровня обеспечения прожиточного минимума для разных категорий лиц:

для трудоспособных лиц – 1665 гривен;

для детей до 6 лет – 3588 гривен;

для детей до 18 лет – 4474 гривен;

для детей от 18 до 23 лет (при условии обучения) – 4239 гривен;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется упростить процедуру оформления социальной помощи и пенсий, чтобы это можно было сделать в любом банковском отделении или через онлайн-банкинг. Это новшество значительно повысит удобство и эффективность предоставления социальных услуг для граждан.

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