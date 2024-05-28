В Украине планируется изменить механизм оформления соцвыплат: чего ожидать

В Украине планируется упростить процедуру оформления социальной помощи и пенсий, чтобы это можно было сделать в любом банковском отделении или через онлайн-банкинг. Это новшество значительно повысит удобство и эффективность предоставления социальных услуг для граждан.

О предстоящих переменах рассказали в Министерстве социальной политики. Соответствующие меморандумы были подписаны 23 мая 2024 года и предусматривают создание централизованного механизма выплат отдельных видов социальной помощи.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула, что новые партнеры помогут ускорить реализацию социальных реформ, сделав социальную помощь более доступной, прозрачной, инклюзивной и быстрой. Стороны договорились сотрудничать по следующим направлениям:

развитие инклюзии в сфере предоставления административных услуг;

в сфере предоставления административных услуг; разработка механизма привлечения банковских учреждений в процесс оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций.

Одним из ключевых аспектов сотрудничества является расширение функционала "Кабинета Банка". Сегодня это программное обеспечение позволяет получать от органов соцзащиты данные о выплатах и передавать их в банковские учреждения для обработки.

В перспективе это позволит сотрудникам банков регистрировать обращения граждан для получения социальной помощи, что сделает процесс более удобным. Украинцы смогут получать разные виды социальной помощи в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге не выходя из дома.

Представители банковских ассоциаций выразили свою поддержку этой инициативе. "Сейчас есть очень много примеров объединения бизнеса и государства и наверняка нет бизнеса в стране, который бы не был вовлечен в какую-либо часть социальных проектов. В этом сотрудничестве рождаются лучшие решения, в нем рождается взаимопонимание, и из него может получиться еще один классный пример синергии между государством и частным бизнесом ", – отметил председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Владимир Мудрый.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 марта 2024 года в Украине изменили правила оказания помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), сократив количество получателей выплат с 2,6 миллиона до 600 тысяч. Изменение правил оказания помощи ВПЛ было обусловлено дефицитом средств в государственном бюджете и необходимостью идентификации лиц, фактически нуждающихся в этой помощи.

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