В Украине изменили цену на оформление загранпаспорта: сколько придется заплатить

В Украине с сегодняшнего дня, 1 апреля, вырастет стоимость загранпаспорта. Все из-за изменения стоимости бланков ГП "Полиграфический комбинат "Украина".

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований стоит 1598 грн.

Напомним, ранее услуга стоила 1496 грн. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней: 958 грн; раньше – 856 грн.

"Обращаем внимание, что граждане Украины, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.03.2024, получат документы по старой цене. Те же лица, которые оплатили админуслуги до 31.03.2024, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений", – добавили в миграционной службе.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей, желающих экономить на топливе с помощью ГБО (газобаллонного оборудования), обязательно – в территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД).

Сделать это можно в течение 10 дней после установки ГБО, причем даже не привозя автомобиль с собой. Если нарушить требование, придется заплатить штраф, а при повторном нарушении можно лишиться права на управление автомобилем.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине нет конкретного законодательства, регулирующего деятельность платформы OnlyFans. Однако за публикацию фото и видео интимного содержания налагают серьезные штрафы – до 68 тыс. грн, а также налагать аресты и ограничивать свободу.

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