В Украине изменили требования для выхода на пенсию: сколько теперь нужно стажа

Украинцы с января 2026-го для выхода на пенсию в 60 лет должны иметь не менее 33 лет стажа. По сравнению с 2025-м требования выросли на 12 месяцев.

Видео дня

Рост требований по стажу начался в 2017-м и будет продолжаться 10 лет. Уже в 2028-м украинцам понадобится не менее 35 лет стажа для выхода на пенсию вовремя. Вместе с тем часть украинцев будут выходить на пенсию в 63 или 65 лет.

Каждый украинец может проверить свой стаж минимум с 2004-го на портале ПФУ (в личном кабинете). Личный кабинет есть у всех, как работающих, так и пенсионеров. Если в кабинете не учтен стаж до 2004-го, то, вероятно, его нужно будет доказывать: при оформлении пенсии надо будет предоставить копию трудовой книжки, копию диплома, другие документы, удостоверяющие стаж. У большинства украинцев проблем не возникнет.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (большинство выходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа. А вот требования для выхода на пенсию в 63 и 60 лет меняются.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если вы имеете не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028-го выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь и менее 15 лет стажа.

Как объясняют в ПФУ, докупить стаж можно за прошлые периоды и за будущие. "Страхование на будущие периоды осуществляется в течение срока, определённого в договоре, но не менее 1 года. Платить единый взнос необходимо ежемесячно в размере не менее минимального страхового взноса (с 1 апреля 2024 года – 1760 грн)", – объясняют в ПФУ.

Украинцы также могут "докупить" страховой стаж за прошлые годы. Сумма уплаченного ЕСВ в таком случае будет вдвое выше. С 1 апреля 2024 года размер такого страхового взноса в месяц составляет 3520 гривен.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!