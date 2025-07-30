В Украине изменили сумму выплаты родным погибших добровольцев: кому будут выплачивать деньги

Украинское правительство утвердило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи семьям добровольцев, которые погибли, защищая Украину во время полномасштабной агрессии России. Речь идет о 15 млн грн.

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Соответствующие изменения прописаны в принятом 30 июля законе Украины о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Отмечается, что механизм назначения и выплаты помощи является прозрачным, справедливым и понятным. Ее получают члены семей погибших добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ или другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии РФ.

Кто заслуживает выплату

Выплаты осуществляются ретроспективно – то есть, помощь получат даже те, кто отдал свои жизни до принятия закона. Впрочем, условия для назначения выплаты зависят от даты смерти добровольца:

с 24.02.2022 по 25.03.2022 – без уточнения территории гибели;

– без уточнения территории гибели; после 26.03.2022 – если лицо погибло на территории боевых действий (согласно официальному перечню).

Выплата является единовременной, а ее размер составляет 15 млн грн, независимо от даты смерти добровольца. Осуществляется она поэтапно:

20% (то есть 3 млн грн) выплачивается сразу;

80% (12 млн грн) – равными частями в течение 40 месяцев.

Порядок подачи заявления

Семья может выбрать самый выгодный тип помощи, если имеет право на несколько одновременно. А доля лица, которое отказалось от выплаты, распределяется между другими получателями. Порядок подачи заявления включает следующие опции:

подать документы можно по почте или по электронной почте;

если необходимая информация присутствует в государственных реестрах, документы можно не дублировать, поскольку действует электронное взаимодействие систем;

решение принимается Минветеранов в течение 1 месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об увеличении единовременного пособия семьям погибших добровольцев 30 апреля 2025 года. До того выплаты составляли около 1,86 млн грн. В то же время семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий в период военного положения, имели право на компенсацию до 15 млн грн, что порождало очевидную социальную несправедливость.

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