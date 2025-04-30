Семьям погибших добровольцев переписали сумму и правила выплаты единовременного пособия: что изменилось

Семьи украинских добровольцев, погибших во время защиты государства, теперь будут иметь право на такую же разовую помощь, как и семьи других военнослужащих - 15 миллионов гривен. Тем, кто уже получил меньшую сумму, государство компенсирует разницу.

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Об этом говорится в карточке законопроекта №12234, который 30 апреля 2025 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Закон устанавливает равные условия компенсаций для семей погибших добровольцев и военнослужащих.

До принятия этого закона выплаты для семей погибших добровольцев были в разы меньше – около 1,86 млн грн. В то же время семьи военнослужащих, погибших во время боевых действий в период военного положения, имели право на компенсацию в 15 миллионов человек. Это порождало очевидное социальное неравенство между теми, кто все равно отдал жизнь за Украину, но имел разный формальный статус.

Законопроект №12234, подписанный главой государства, инициировало Министерство по делам ветеранов. Его цель – установить справедливость и обеспечить достойную честь каждого, кто погиб в борьбе за свободу Украины, независимо от того, был он в составе регулярной армии или присоединился к сопротивлению добровольно.

Нововведение также предполагает немаловажную деталь: те семьи, которые уже получили меньшую сумму компенсации, смогут рассчитывать на доплату – разницу государство перечислит автоматически. Кроме того, впервые на законодательном уровне утвержден механизм признания погибшего добровольца защитником или защитницей Украины.

Для этого семье нужно будет предоставить справку, подтверждающую участие погибшего в обороне страны. Такой документ должен быть издан командиром подразделения сил обороны, к которому принадлежал доброволец. Напомним, выплату в 15 миллионов гривен государство уже предоставляло семьям погибших военнослужащих – это максимальная компенсация, предусмотренная действующим законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году ко Дню Независимости в Украине ветеранам, пострадавшим от войны и семьям погибших, выплатят денежную помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Выплаты будут осуществлены до 24 августа, согласно решению Кабмина.

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