В Украине изменили правила выплат компенсаций семьям погибших военных: от чего теперь зависит размер

Правительство изменило порядок выплат компенсации за неиспользованные отпуска семьям погибших военных и полицейских. Компенсация теперь зависит от стажа службы и количества дней отпуска, не использованных.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Для военнослужащих предусмотрены выплаты за основной отпуск в объеме от 30 до 45 календарных дней в зависимости от выслуги лет.

Кроме того, они могут иметь дополнительные отпуска от 2 до 15 дней в зависимости от специфики места службы и должности. Для полицейских компенсация за основной отпуск предусмотрена за 30 календарных дней, а дополнительные отпуска составляют от 1 до 15 дней, в зависимости от стажа и условий службы.

Такие изменения касаются военнослужащих разных служб, в частности, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки и других органов. Полицейские национальной полиции также подпадают под действие этого нового порядка.

Это нововведение имеет целью не только увеличить финансовую помощь семьям погибших героев, но и сделать этот процесс более прозрачным и предсказуемым. Правительство акцентирует внимание на том, что все выплаты теперь будут зависеть от четко определенных факторов, что делает невозможным неточность или неравенство в оказании помощи.

Также следует отметить, что в случае подачи заявления на получение этой компенсации семьи могут обращаться в Министерство по делам ветеранов или через центры предоставления административных услуг (ЦНАП). В ближайшем будущем правительство планирует внедрить возможность подачи заявлений в электронном виде через портал Дія или Единый государственный реестр ветеране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи погибших военнослужащих в 2025 году будут иметь такое же право на получение денежной помощи в размере до 15 миллионов гривен, в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения выплаты необходимо собрать определенный пакет документов и подать их в соответствующие органы.

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