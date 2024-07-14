В Украине изменили правила повышения зарплат госслужащим: кого касается

В Украине приняли новые изменения, позволяющие районным военным администрациям повышать зарплаты госслужащим, работающим на прифронтовых территориях, что ранее согласовывалось с областными военными администрациями. Это решение направлено на оперативное улучшение условий труда и поддержку работников в зонах активных боевых действий.

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Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. Изменения в Законодательстве Кабинет Министров внес в постановления от 25 апреля 2023 г. № 391 и от 25 августа 2023 г. № 928.

Эти документы регулируют механизм повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов и на территориях активных боевых действий. Нововведения включают как государственных служащих, так и работников государственных учреждений.

Ранее список работников, которым повышали зарплату, соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь этот процесс станет более оперативным благодаря тому, что перечень будут согласовывать районные военные администрации.

Предложения по усовершенствованию механизма повышения зарплат были рассмотрены на заседании Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий под председательством Вицепремьера Ирины Верещук. Это свидетельствует о том, что правительство продолжает искать пути улучшения условий труда на прифронтовых территориях и обеспечения надлежащей поддержки работников.

Наталья Алюшина, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы также сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе. Согласно реформе, обновление структуры зарплаты предполагает классификацию должностей, учитывая сложность работы, уровень компетентности, знаний и ответственности.

Согласно новой системе, у руководителей нет возможности самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки. 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% составит премия. Это касается всех государственных органов, включая министерства, Секретариат Кабинета Министров и Офис Президента, а также региональные органы, такие как областные и районные администрации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине спикер Рады Руслан Стефанчук зарабатывает в 3,3 раза меньше заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады. При этом главы комитетов получают меньше, чем главы секретариатов этих комитетов.

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