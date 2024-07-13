У сотрудника аппарата Рады зарплата в три раза больше, чем у спикера Стефанчука: сколько платят нардепам и работникам парламента

В Украине спикер Рады Руслан Стефанчук зарабатывает в 3,3 раза меньше, чем заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады. При этом главы комитетов получают меньше чем главы секретариатов этих же комитетов.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в прошлом году в среднем зарабатывал 79 тыс. грн в парламенте (имеет также пожизненную выплату от Национальной академии правовых наук). Первый заместитель Стефанчука Александр Корниенко зарабатывает в Раде 60,5 тыс. грн, а заместитель председателя Елена Кондратюк – 62,5 тыс. грн. Зарплата нардепа (не главы комитета) находится на уровне около 55 тыс. грн в месяц.

Значительно больше зарабатывают во вспомогательном органе, Аппарате Верховной Рады, обеспечивающем работу парламентариев. Так, руководитель Аппарата Вячеслав Штучный в 2023 году в среднем получал 247,8 тыс. грн в месяц. Его заместитель Юрий Ханик зарабатывал 262,5 тыс. грн в месяц.

Аппарату Верховной Рады подчиняются и секретариаты в комитетах Совета (он ведут протоколы, разрабатывают планы работы, готовят проекты решений). Руководитель секретариата комитета по аграрной и земельной политике Александр Старинец в 2023-м в среднем зарабатывал 132,2 тыс. грн. А глава этого комитета Александр Гайду – всего 58,5 тыс. грн.

Руководитель секретариата комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Екатерина Прянишникова в среднем получала 130,6 тыс. грн, а председатель этого комитета Галина Третьякова – 56,3 тыс. грн. Руководитель секретариата комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Игорь Прийма задекларировал зарплату в 140,5 тыс. грн. А глава этого комитета Даниил Гетманцев ежемесячно зарабатывал около 61,7 тыс. грн. То есть глава Секретариата комитета зарабатывает более чем в 2,2 раза больше, чем председатель этого комитета.

Такая разница в том числе объясняется и популизмом по вопросу определения размера зарплаты. Повышение зарплаты народного депутата непременно приведет к резонансу, тогда как рост зарплат тех, кто обеспечивает работу парламентариев, даже не узнают.

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