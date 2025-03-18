В Украине изменили порядок выплат за помощь ВПЛ: что изменилось

В Украине изменили порядок назначения и выплаты компенсации за коммунальные услуги и временное проживание внутри перемещенных лиц (ВПЛ). Теперь за это будет отвечать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как сообщили в Министерстве социальной политики, начиная с 1 марта, украинцам, безвозмездно разместившим у себя ВПЛ по программе "Убежище", нужно будет обращаться за выплатами в ПФУ. За каждое размещенное лицо фонд будет выплачивать по 450 грн. в месяц.

Владельцам жилья, уже являющимся получателями денежной компенсации по программе "Убежище", предоставление компенсации продлили автоматически. Тем, кто планирует воспользоваться программой впервые, нужно вместе с представителем семьи ВПЛ подать в ПФУ сообщения, заявление и документы, подтверждающие указанную информацию.

Чтобы сделать процесс получения компенсации более удобным и доступным, подать документы можно двумя способами. А именно:

онлайн – на портале ПФУ;

– на портале ПФУ; офлайн – в ближайшем отделении фонда.

Компенсация назначается на 6 месяцев, а после проведения проверки права на ее назначение автоматически продлевается еще на следующие 6 месяцев. Компенсацию назначают за размещение ВПЛ, которые:

переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ;

жилье которых уничтожено или непригодно для проживания.

В некоторых случаях в назначении компенсации могут отказать. Это произойдет, если:

собственник жилья и ВПЛ связаны родственными связями;

ВПЛ более месяца не проживает в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация, или находится за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки или

ВПЛ в течение 3-х месяцев до обращения приобретено, получено безвозмездно или на льготных условиях жилье.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине появилась новая услуга для ВПЛ (внутренне перемещенные лица) – поддержанное проживание, позволяющее людям жить в общинах с необходимой помощью специалистов. Для получения помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту нахождения.

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