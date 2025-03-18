Для украинских переселенцев ввели новую услугу: какую именно и как воспользоваться

В Украине появилась новая услуга для ВПЛ (внутриперемещенные лица) – поддержанное проживание, позволяющее людям жить в общинах с необходимой помощью специалистов. Для получения помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту нахождения.

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Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона. Война заставила многих украинцев покинуть свои дома, что повлекло за собой дополнительные трудности для тех, кто нуждается в уходе.

Именно поэтому Минсоцполитики активно внедряет программы поддержанного проживания, позволяющие таким людям жить в обществе с необходимой помощью специалистов, а не попадать в интернатные учреждения. Поддержанное проживание – это социальная услуга, которая предусматривает организацию жизни людей с инвалидностью и старше в комфортных условиях с сопровождением социальных работников. Это может быть проживание в специально обустроенных домах, квартирах или коммунальных учреждениях, где люди получают необходимую помощь в быту и социализации.

По словам Жолнович, государство финансирует как проживание, так и работу социальных работников, которые помогают людям адаптироваться к новым условиям жизни. Основные направления поддержанного проживания включают в себя:

предоставление ухода и помощи в исполнении бытовых дел;

социальную адаптацию и психологическую поддержку;

помощь в трудоустройстве (по возможности) или вовлечении в общественную активность;

создание комфортной среды, приближенной к обычной жизни.

Преимущества поддержанного проживания

предотвращение институциализации – люди не попадают в интернатные учреждения, а остаются жить в обычных условиях;

– люди не попадают в интернатные учреждения, а остаются жить в обычных условиях; индивидуальный подход – каждый человек получает помощь в соответствии со своими потребностями;

социализация и активная жизнь – люди участвуют в жизни общества, общаются с соседями, друзьями, родственниками;

– люди участвуют в жизни общества, общаются с соседями, друзьями, родственниками; безопасность и поддержка – социальные работники помогают в повседневной жизни и предоставляют необходимый уход.

Для получения поддержанного проживания необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту нахождения. Там можно получить информацию об имеющихся программах в вашем регионе, подать заявку и пройти оценку потребностей. Общества, внедряющие данную услугу, получают государственное финансирование для ее реализации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в некоторых случаях украинским переселенцам придется вернуть выплаченную помощь на проживание государству, если не было уведомлено об изменениях в статусе или имущественном положении. Важно вовремя информировать органы соцзащиты во избежание проблем с возвратом средств.

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