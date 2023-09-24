В Украине изменилась средняя зарплата: в каких регионах предлагают больше всего

В августе средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17500 грн (+500 грн до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн до 19 275 грн), Львовской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской (+175 грн до 17 500 грн).

Об этом свидетельствуют данные известного кадрового портала. Наибольший рост зарплат зафиксирован в категориях:

с 32 500 грн до 35 000 грн – "Топменеджмент, руководство высшего звена";

с 33 000 грн до 34 000 грн – "Недвижимость";

с 22500 грн до 23500 грн – "Транспорт, автобизнес";

с 16500 грн до 17000 грн – "СМИ, издательство, полиграфия";

с 16 000 до 17 000 грн – "Юриспруденция".

Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не ИТ) должностям:

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с 53 000 грн до 55 000 грн – медиабаер;

с 36 250 грн до 41 250 грн – эндодонтист;

с 32 500 грн до 35 000 грн – рихтовщик;

с 32 500 грн до 34 000 грн – координатор по сбыту.

Стабильно среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата – водители-международники (42 500 грн), риелторы (35 000 грн), а также автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры и дизелисты (30 000 грн).

Наименее же оплачиваемые должности – от 6 750 грн до 11 000 грн по росту: консьерж, санитар, уборщик, интервьюер, посудомоечник, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на рынке труда в Украине за последний месяц зафиксировали, что количество молодых людей и рабочих без опыта уменьшилось среди соискателей. Среди регионов незначительный прирост соискателей наблюдается в Херсонской и Николаевской области.

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