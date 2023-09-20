Меньше молодежи и людей без опыта: как изменилась ситуация на рынке труда в Украине

На рынке труда в Украине за последний месяц зафиксировали, что количество молодых людей и рабочих без опыта уменьшилось среди искателей. Среди регионов незначительный прирост соискателей наблюдается в Херсонской и Николаевской области.

Это свидетельствует о положительной динамике возвращения переселенцев. Об этом говорится в материале популярного кадрового портала.

Как отмечается, количество соискателей, создавших или обновивших резюме, в августе составило 350 994. Среди них 58% женщин и 42% мужчин. Больше всего прибыло соискателей по таким должностям:

администратор интернет-магазина;

офис-менеджер;

музыкальный руководитель;

микробиолог;

Видео дня

анестезиолог;

учитель изобразительного искусства.

Статистика говорит, что на рынке труда заметно уменьшилось количество молодежи. В частности, по сравнению с июлем стало на 39% меньше соискателей до 18 лет и на 7% меньше кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет. Это может быть связано с началом учебного года и завершением сезона летних подработок.

Что касается опыта соискателей, то, как сравнить с июлем, рынок труда пополняется благодаря кандидатам с опытом работы от 2 лет. Количество соискателей без опыта снизилось на 8%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в августе средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17 500 грн. (+500 грн. до июля). Рост произошел в Киевской области (+275 грн. до 19 275 грн.), Львовской (+500 грн. до 17 500 грн.) и Одесской (+175 грн. до 17 500 грн.).

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