В Украине из-за внештатной ситуации задерживается поезд: УЗ озвучила рейс

В связи с внештатной ситуацией в Одесской области существенно задерживается один из поездов. Речь идет о рейсе 54 Одесса – Днепр.

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Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас они делают все для сокращения опоздания. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия. 94 поезда "Укрзалізниці" продолжают движение по графику", – отметили в компании.

Ранее стало известно, что УЗ временно увеличила количество мест на международном маршруте в Словакию для поездов №960 и №961 Мукачево – Кошице. Поезда будут следовать с дополнительными вагонами с 25 августа по 3 сентября.

Предложение билетов увеличится вдвое. Так, в указанный период поезда будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее, с дополнительным дизель-поездом) 2 класса №2.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что новый поезд "Укрзалізниці" в Польшу отправился в первый рейс вчера, 3 сентября. Речь идет о международном поезде № 119/120 Киев – Хелм.

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