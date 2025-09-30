В Украине хотят по-новому платить зарплаты учителям: что предлагают изменить

Модель выплаты заработной платы педагогическим работникам в Украине предлагают переписать. Обновленный механизм должен предусматривать больший вес ставки, а не надбавок и доплат.

Об этом во время онлайн-трансляции заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она отмечает, что вопрос зарплат педагогов.чрезвычайно актуален – именно этой темы касается треть обращений, которые она получает.

Как могут измениться зарплаты преподавателей.

"Хочу призвать начать работу по изменению модели к выплате заработной платы. Мы имеем маленькую ставку и большое количество надбавок и доплат", – сказала Лещик.

Она подчеркнула: треть обращений к образовательному омбудсмену касается именно зарплат. Сейчас сложилась ситуация, при которой часто выплаты зависят от позиции руководителя и учредителя образовательного учреждения, а надбавки и доплаты сокращаются или вообще не выплачиваются.

Кроме того, по словам омбудсмена, не понятно, какой именно уровень зарплат будут иметь молодые учителя после запланированного на 2026 год повышения. Ранее в этом же месяце министр образования и науки Оксен Лисовой признал, что в государственном бюджете недостаточно средств на выполнение статьи "Закона об образовании" по оплате труда педагогических и научно-педагогических работников.

Повышение зарплат не для всех педагогов

Украинским учителям заложили в бюджете на 2026 год повышение зарплат и увеличение должностных окладов, однако специалисты дошкольных учреждений и преподаватели ЗВО (высших учебных заведений) повышение не получат, потому что их зарплаты привязаны к ЕТС, а должностной оклад почти не изменился. Поэтому они остаются с фактически низкими окладами, которые не покрывают потребностей в достойной оплате труда.

"Сфера образования – это не только учителя школ. Нужно учитывать всех работников, ведь без надлежащего финансирования дошкольных и высших учебных заведений повышение зарплат для части педагогов выглядит декларативным", – отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

