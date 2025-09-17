В Украине катастрофически не хватает работников: иностранцам уже платят по $800

В Украине обостряется кадровый кризис – в частном секторе растет спрос на иностранных работников. Им уже платят зарплаты на уровне средних в государстве, а некоторым – даже значительно больше, до $800.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных HRD-club среди работодателей, которые озвучил соучредитель сообщества Дмитрий Дегтярь. По его словам, бизнес вынужден привыкать к новым реалиям – если еще в прошлом году компании не планировали привлекать иностранных рабочих, то сегодня к этому прибегают все чаще.

Какую работу предлагают иностранцам в Украине

Наибольший спрос на иностранцев фиксируется в центральных и прифронтовых регионах: Харькове, Днепре, Запорожье. Чаще всего речь идет о рабочих из Индии и Бангладеш, которых нанимают в таких сферах:

логистика;

производство;

строительство.

"Средняя зарплата для разнорабочих – 500 долларов в месяц, для специалистов – до 800 долларов", – говорит Дегтярь.

Эксперт подчеркивает: украинский бизнес постепенно привыкает к новым реалиям: "Еще год назад компании говорили: мы не планируем привлекать иностранцев. А сегодня все чаще слышим: мы пробуем, мы завозим. Своими силами мы уже не вывезем – людей катастрофически не хватает".

Ситуация ухудшилась

Ситуация усложнилась после последних решений правительства. В частности дополнительный отток молодежи начался после отмены запрета на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет, вместе с которыми выезжают и женщины.

"Более 70% респондентов ответили, что это постановление негативно повлияло на их работу. Мы видим отток персонала в 14 отраслях экономики. А за молодыми людьми выезжают и женщины – мамы, сестры, которые их сопровождают", – пояснил он.

На этом фоне Дмитрий Дегтярь подчеркнул: кадровый дефицит и миграционные вызовы стали ключевым фактором, который будет определять развитие экономики Украины в ближайшие годы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призывает не полагаться на трудовых мигрантов в послевоенном восстановлении страны. Он объяснил это тем, что эти люди не настроены на работу, а также культурными различиями, языком и незнанием ими местных законов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!