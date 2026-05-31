В Украине готовят рекордное повышение выплат для военных: кто будет получать до $10 тысяч в месяц

В Украине планируют резко повысить денежное обеспечение для штурмовых подразделений на передовой – до уровня около 7-10 тысяч долларов в месяц (примерно до 400 тысяч гривен), что должно стать одним из самых высоких показателей среди армий мира. Новую систему выплат уже финализируют, она должна ввести значительно большую финансовую мотивацию для опасных боевых задач и может быть официально представлена уже в середине июня.

Об этом заявил народный депутат Украины Богдан Кицак ("Слуга народа") в комментарии медиа. По его словам, государство работает над созданием обновленной системы, которая должна учитывать уровень риска и сложность выполняемых задач.

Самые высокие выплаты предусматриваются для штурмовых подразделений, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Именно эта категория военных выполняет наиболее опасные операции, включая штурмы укрепленных позиций и работу в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Инициаторы изменений отмечают, что новая модель оплаты труда военных должна стать не только социальной гарантией, но и мощным стимулом для привлечения мотивированных бойцов к самым тяжелым участкам фронта. По словам Кицака, речь идет о формировании одного из самых высоких уровней оборонного денежного обеспечения в мире.

"Ключевая мотивационная часть в финансовом аспекте для штурмовиков, которые выполняют самую сложную работу на фронте, их зарплата будет колебаться в районе до 400 тысяч гривен", – отметил нардеп. Таким образом, в долларовом эквиваленте сумма выплат может составлять от 7 до 10 тысяч долларов в зависимости от курса.

По информации из парламентской среды, механизм нового денежного обеспечения уже находится на завершающем этапе разработки. Ожидается, что официальное объявление об изменениях может состояться в середине июня.

После этого станет понятно, как именно будет реализована новая система выплат, какие подразделения будут подпадать под повышенное финансирование и с какого момента она начнет действовать. Кицак отметил, что такие изменения могут существенно повлиять на мотивацию военных, а также на общий подход к формированию контрактной службы в условиях длительной войны.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, по результатам апреля 2026 года официальная средняя зарплата в Украине выросла на 0,5% по сравнению с мартом, до 30 515 грн (было – 30 356 грн). Самые высокие "белые" доходы традиционно зафиксированы в Киеве, где средний оклад сразу на 57,31% превышает общий уровень по стране.

