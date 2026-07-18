В Украине число пенсионеров снизилось до самого низкого в истории уровня: сколько их осталось и что происходит

В Украине впервые за время независимости количество пенсионеров опустилось ниже отметки в 10 млн человек. По состоянию на 1 июля 2026 года пенсии получают 9 млн 976 тыс. человек.

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Об этом говорится в обновленных данных ПФУ. Так, еще в начале года в Украине было 10 млн 167 тыс. пенсионеров. Тенденция к снижению числа пенсионеров наблюдается на протяжении многих лет.

Если взять общее количество пенсионеров, то динамика за последние четыре года будет выглядеть следующим образом:

июль 2026 года – 9 976 619

июль 2025 года – 10 259 722

июль 2024 года – 10 263 722

июль 2023 года – 10 552 336

июль 2022 года – 10 775 414

Сокращение числа украинских пенсионеров — следствие длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и т. д. В прошлом году появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году – 435,9 тыс. То есть численность новых пенсионеров почти не меняется на протяжении лет, в то же время их общее количество стремительно уменьшается.

Кроме того, в Украине происходит общая депопуляция. Самыми быстрыми темпами сокращается количество новорожденных, однако также из-за роста уровня смертности и сокращения продолжительности жизни уменьшается количество пенсионеров.

Еще в 2020 году в Украине было 11,2 млн пенсионеров, в 2021 году – менее 11 млн, а уже в 2024 году их число сократилось до 10,1 млн.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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