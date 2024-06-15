В Украине часть пенсионеров может получить 570 грн ежемесячной надбавки: кому заплатят

В Украине часть пенсионеров может получить прибавку к выплате. Речь идет о возрастных доплатах. Наибольшую сумму получат те, кто достиг 80 лет. Для них прибавка составляет до 570 грн.

Видео дня

Об этом говорится в разъяснении ПФУ. В соответствии с действующим пенсионным законодательством в Украине возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и растет каждые 5 лет.

Таким образом:

лица от 70 до 74 лет, включая ежемесячно, получают дополнительно до 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Эти доплаты к основной пенсии человек получает с месяца, когда у него день рождения. В Пенсионный фонд Украины дополнительно обращаться не нужно. "Обращаем внимание! Возрастную надбавку назначают гражданам, если их пенсионная выплата меньше 10 340,35 грн", – говорится в разъяснении.

Какие пенсии получают украинцы

Из общего количества пенсионеров (10,1 млн.) наибольшее количество получает до 3000 грн (2,72 млн. человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн. человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн.

Если же учесть и получающих до 5 тыс. грн, то такую выплату получают 62,6% украинцев на пенсии. То есть большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднюю арифметическую, а не среднюю медианную. Второй показатель указывал бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

После реформ среди гражданских пенсионеров осталась всего одна группа счастливчиков, которых общая пенсионная формула не касается – судьи. С начала года их выплата выросла на 4037 и достигла в среднем 103 874 грн. Для остальных пенсионеров это недостижимая выплата, ведь какая бы зарплата ни была, максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 23610 грн.

Для судей это ограничение бездействует, их пенсию рассчитывают по особой формуле. Если для обычного украинца в результате расчета коэффициент замещения (то есть процент от привычной зарплаты, который можно получать на пенсии) составляет менее 30%, то для судьи с 35 годами стажа – 80%.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!