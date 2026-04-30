В Украине будут предоставлять льготы по-новому: для кого изменились правила

В Украине устранили бюрократическую ловушку, в которую попадали семьи военных, объявленных судом умершими: теперь постановление военно-врачебной комиссии для получения удостоверения не требуется. Это существенно упростит процесс получения льгот, которые предоставляются родственникам погибших защитников и защитниц.

Об изменениях сообщили в Министерстве обороны. Соответствующие изменения в Порядок выдачи удостоверений членов семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы 30 апреля приняло правительство.

Что изменилось

Ранее семьи пропавших без вести военнослужащих оказывались в абсурдной ситуации. Если человек долго считался пропавшим без вести, семья обращалась в суд – и получала решение об объявлении лица умершим или установлении факта гибели.

Но вместо оформления льготы, статус формально менялся с "пропавший без вести" на другой – и чиновники начинали требовать постановление военно-врачебной комиссии (ВВК). Получить его было либо физически невозможно, либо крайне сложно, из-за чего семьи оказывались в тупике.

Теперь перечень документов для получения удостоверения члена семьи погибшего или пропавшего без вести военнослужащего был пересмотрен. В результате было четко закреплено:

если есть решение суда об объявлении лица умершим или установлении факта гибели –постановление ВВК не требуется , даже если раньше человек имел статус пропавшего без вести;

, даже если раньше человек имел статус пропавшего без вести; то есть судебное решение отныне является полноценным основанием для оформления удостоверения.

Какие документы все еще нужны

Зато изменения не отменяют остальные требования. Семья должна предоставить:

выписку из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава или его копию;

документ о причинах и обстоятельствах смерти, подтверждающий: она не была следствием правонарушения, состояния опьянения или умышленного самоповреждения.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 марта минимальные выплаты семьям погибших и пропавших без вести военных в Украине выросли до 10 020 грн или 12 810 грн на человека (в зависимости от состава семьи). Перерасчет провели автоматически, а с 2027 года эти суммы будут ежегодно индексироваться.

