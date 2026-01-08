В стране ЕС оставили украинских беженцев без жилья: что предложили взамен

Отель Rosslare в Ирландии, где с 2022 года проживали украинские беженцы, продали новому владельцу, а контракт на размещение завершается 31 января и не будет возобновлен. В результате 54 украинца будут переселены в другие центры в графстве Уэксфорд из-за сокращения государственной программы размещения.

Об этом сообщает Irish Independent. Причиной стало решение Министерства юстиции не продлевать контракт на использование здания в качестве центра размещения, а также продажа объекта новому владельцу.

Бывший отель Rosslare использовался для размещения украинцев, бежавших от войны, с начала полномасштабного вторжения России. Здание принадлежало группе McEnaney из графства Монаган, которая приобрела отель в 2018 году примерно за 450 тысяч евро. На фоне правительственной политики по сокращению количества центров размещения владельцы решили продать объект.

По данным источников, сумма сделки превысила 1 миллион евро, что означает, что владельцы более чем вдвое увеличили свои инвестиции, дополнительно получив значительные доходы благодаря государственным контрактам на размещение беженцев в течение почти четырех лет. Новым владельцем здания стал Майкл Гайри, руководитель Guiry Real Estate. Он является активным инвестором в коммерческую и жилую недвижимость и контролирует ряд компаний, в частности Guiry Investments Ltd, KOKV Ltd и Knoalavalla Stud Farm Ltd.

По открытым данным, господин Гайри уже сдает в аренду более 370 жилых помещений в Уотерфорде, Уэксфорде, Типперэри и Килкенни. Ранее для здания отеля Rosslare уже было выдано разрешение на перепланировку в 24 апартамента, и именно этот сценарий считается наиболее вероятным, с возможным использованием жилья для краткосрочной аренды.

Министерство юстиции официально подтвердило, что контракт на размещение в отеле Rosslare завершается 31 января и не будет возобновлен. В ведомстве подчеркнули, что были уведомлены о смене собственника, а предыдущий владелец сам расторг соглашение.

По информации департамента, 54 жителя отеля – это 18-20 украинских семей, многие из которых уже интегрировались в местную общину. Всем им пообещали переселение в другие объекты в графстве Вексфорд, которые имеют действующие контракты с государством.

В Министерстве юстиции объясняют решение тем, что потребность в государственном жилье для людей, пострадавших от войны в Украине, постепенно уменьшается. Часть беженцев покидает Ирландию или переходит на самостоятельное проживание, поэтому государство возвращает часть объектов в частное, туристическое или студенческое использование.

На этом фоне жители Рослэра выражают обеспокоенность слухами о возможном открытии новых центров IPAS в деревне. Местные власти также признают недостаток коммуникации. Глава муниципального округа Рослэр Гер Карти заявил, что не был проинформирован о продаже здания, но надеется, что смена владельца пойдет общине на пользу.

В то же время Министерство юстиции сообщило, что еще два центра размещения в графстве Уэксфорд будут закрыты и возвращены к альтернативному использованию. Речь идет о гостинице Upton Court в Килмакридже и отеле Taravie в Кортауне, а несколько других контрактов завершились еще летом прошлого года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поддержку украинских беженцев Латвии в 2026 году сократят до менее чем 40 млн евро, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. В правительстве это назвали максимумом, который смогли выделить в нынешних условиях.

