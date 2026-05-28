В стране ЕС официально утвердили выплаты для беженцев, которые вернутся в Украину: как будут выдавать

В Ирландии утвердили пакет радикальных изменений, которые существенно перепишут условия пребывания украинских беженцев. Речь идет об их выселении из субсидированного государством жилья и содействии возвращению на родину.

Видео дня

Как сообщили министр юстиции Джим О'Каллаган и министр по вопросам миграции Колм Брофи, новые меры были приняты на заседании Кабмина 26 мая, пишет Irish Star. Цель правительства – сократить расходы на государственное жилье с 1,2 млрд евро до 600 млн евро.

Отмена бесплатного государственного жилья

Ирландия полностью прекратит практику предоставления бесплатного коммерческого жилья (преимущественно в отелях) для украинцев, прибывших в страну до марта 2024 года. Свертывание программы начнется в августе текущего года и должно полностью завершиться до 4 марта 2027-го:

сейчас государство оплачивает жилье для около 16 тыс. украинских беженцев ;

; в результате помощь будут оказывать только представителям уязвимых категорий граждан и семьям с особыми обстоятельствами (всего – 5 тыс. человек ).

). остальные 11 000 человек должны будут найти жилье самостоятельно.

"Мы считаем, что это вполне справедливо... что люди, которые работают и которым предоставляется бесплатное государственное жилье уже более четырех лет, должны сами обеспечивать себя жильем", – сказал министр О'Каллаган.

Выплаты за расселение украинцев

Изменения коснутся и ирландских семей, которые принимают украинцев в своих частных домах на условиях ежемесячной компенсации за предоставление жилья (Accommodation Recognition Payment). По программе размещено около 40 тыс. беженцев.

Уже с октября размер вернется к своему первоначальному уровню – с 600 до 400 евро в месяц. В то же время в правительстве не ожидают, что это приведет к массовому выселению украинцев из частных домов.

Выплаты за возвращение в Украину

Ирландия запускает специальную программу финансового стимулирования и реинтеграции для тех, кто решит вернуться на родину. Она будет копировать схему, которая уже действует для лиц, проходящих международную процедуру защиты.

В частности гражданам, которые не имеют финансовой возможности оплатить дорогу домой, полностью возместят расходы на путешествие после их прибытия в Украину. Министр Колм Брофи отметил, что среди украинского сообщества есть сильное желание вернуться в Украину.

"Важной частью добровольного возвращения является то, что оно является добровольным... мы никого не будем заставлять брать деньги, чтобы возвращаться в Украину", – подчеркнул О'Каллаган.

Что будет с теми, кто останется

В марте 2027 года истекает срок действия Директивы ЕС о временной защите. И хотя в ирландском правительстве предполагают, что ее могут продлить, Кабмин уже утвердил "Переходную схему временной защиты" (Temporary Protection Transition Scheme).

Она позволяет украинцам, которые имеют стабильную работу или чьи дети учатся в Ирландии, получить официальный вид на жительство сроком до 2 лет с возможностью дальнейшего продления. По словам Брофи, это должно дать украинцам шанс увидеть, что "для них есть путь в будущее, если они хотят остаться в Ирландии".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!