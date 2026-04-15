В стране ЕС хотят переписать правила выдачи паспортов украинцам: что важно знать
Парламент Португалии поддержал поправки в миграционное законодательство с ужесточенными правилами натурализации граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Кроме продленных сроков проживания в стране, для них также предлагают ввести более строгие проверки.
Как сообщает DW, в начале месяца Ассамблея Республики поддержала Закон о национальности абсолютным большинством в 2/3 голосов, впрочем его еще должен подписать президент Антониу Жозе Сегуру. Вероятные изменения могут непосредственно сказаться на украинцах, которые рассматривают страну как быстрый путь к паспорту Европейского Союза.
Новые правила
Разработанный правительством социал-демократа Луиша Монтенегру законопроект предлагает уделять повышенное внимание к юридической истории во время проживания в стране. В частности, в случае принятия инициативы:
- введут более жесткую проверку кандидатов;
- расширят перечень правонарушений, которые блокируют получение паспорта;
- отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5);
- отменят автоматическое предоставление гражданства детям иностранцев, рожденных на территории Португалии – они смогут получить гражданство только после 5 лет пребывания с действительным видом на жительство;
- родители-иностранцы не смогут подавать заявление на гражданство на основании того факта, что их ребенок признан гражданином Португалии.
- минимальный срок проживания (для граждан из-за пределов Евросоюза) в стране удвоят – с 5 до 10 лет;
- отсчет будет начинаться с момента получения ВНЖ, а не с момента подачи документов, как сейчас.
Изменения предлагают применить даже к тем иностранцам, кто уже находится в стране. Это может стать болезненным ударом для украинских граждан, поскольку после начала полномасштабной агрессии многие из них выбрали Португалию для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию.
