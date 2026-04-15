В стране ЕС хотят переписать правила выдачи паспортов украинцам: что важно знать

Парламент Португалии поддержал поправки в миграционное законодательство с ужесточенными правилами натурализации граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Кроме продленных сроков проживания в стране, для них также предлагают ввести более строгие проверки.

Как сообщает DW, в начале месяца Ассамблея Республики поддержала Закон о национальности абсолютным большинством в 2/3 голосов, впрочем его еще должен подписать президент Антониу Жозе Сегуру. Вероятные изменения могут непосредственно сказаться на украинцах, которые рассматривают страну как быстрый путь к паспорту Европейского Союза.

Новые правила

Разработанный правительством социал-демократа Луиша Монтенегру законопроект предлагает уделять повышенное внимание к юридической истории во время проживания в стране. В частности, в случае принятия инициативы:

введут более жесткую проверку кандидатов ;

; расширят перечень правонарушений , которые блокируют получение паспорта;

, которые блокируют получение паспорта; отказ в гражданстве можно получить уже при приговоре от 3 лет (ранее — от 5);

(ранее — от 5); отменят автоматическое предоставление гражданства детям иностранцев, рожденных на территории Португалии – они смогут получить гражданство только после 5 лет пребывания с действительным видом на жительство;

родители-иностранцы не смогут подавать заявление на гражданство на основании того факта, что их ребенок признан гражданином Португалии.

на основании того факта, что их ребенок признан гражданином Португалии. минимальный срок проживания (для граждан из-за пределов Евросоюза) в стране удвоят – с 5 до 10 лет ;

; отсчет будет начинаться с момента получения ВНЖ, а не с момента подачи документов, как сейчас.

Изменения предлагают применить даже к тем иностранцам, кто уже находится в стране. Это может стать болезненным ударом для украинских граждан, поскольку после начала полномасштабной агрессии многие из них выбрали Португалию для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

