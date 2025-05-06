В США мигрантам будут платить $1000: кто получит деньги

Иммигранты, которые находятся в США нелегально и готовы добровольно вернуться в свои родные страны, могут рассчитывать на поддержку от американского правительства. В частности, их планируют поощрять единовременной выплатой $1000.

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Как сообщает Associated Press, тем, кто согласится на "самодепортацию", также обещают оплатить расходы на дорогу. А если они установят мобильное приложение CBP Home и сообщат в нем о своих планах вернуться, то перестанут быть приоритетными мишенями для иммиграционных органов.

"Если вы находитесь здесь нелегально, самостоятельная депортация – это лучший, самый безопасный и самый экономичный способ покинуть Соединенные Штаты, чтобы избежать ареста. Министерство национальной безопасности (МНБ) сейчас предлагает нелегалам финансовую помощь при переезде и выплаты за возвращение в родную страну через приложение CBP Home", – сказала руководительница МНБ Кристи Ноэм.

Первым, кто воспользовался такой возможностью, стал гражданин Гондураса, который вернулся на родину из Чикаго. Но отмечается, что на ближайшие две недели уже забронированы билеты для других желающих – Служба внутренней безопасности заявила, в указанном приложении на самостоятельную депортацию записались уже тысячи человек.

Следует отметить, что вопрос иммиграционного контроля и массовой депортации нелегальных мигрантов был центральным элементом своей кампании действующего президента США Дональда Трампа. Но сам проект довольно дорогой и ресурсоемкий.

Впрочем, 5 мая Трамп не исключил, что иммигранты, которые самостоятельно депортируются, получат шанс вернуться в США легально. Но только "если они хорошие люди" и любят США. "А если нет, то не получат (шанс. – Ред.)", – сказал Трамп.

Показательно, что для регистрации желающих выехать из США, администрация Трампа использует именно приложение CBP Home. Предыдущее правительство демократа Джо Байдена разработало эту программу как CBP One, чтобы мигранты могли записаться на прием для легального въезда в страну – им воспользовался 1 млн человек.

Некоторые эксперты уже поддержали инициативу с финансовым поощрением к выезду нелегальных мигрантов - в частности из-за того, что силовой метод депортации включает задержание, арест и соответствующее судебное решение, что в целом стоит $17,1 тыс. Но важны нюансы – непонятно, как власти планируют убедиться в том, что депортированные действительно вернулись на родину, а также что они не будут оспаривать свою депортацию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от граждан Украины, которым разрешили въехать по программе поддержки беженцев, введенной при президентстве Джо Байдена. Это объяснили угрозами, связанными с мошенничеством и вопросами безопасности.

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