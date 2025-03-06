Украинских беженцев в США могут лишить правового статуса: в Reuters узнали о планах Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает отмену правового статуса украинских беженцев в Штатах. Речь идет о 240 тыс. украинцев, которые бежали от войны. Их пребывания в США может стать нелегальным.

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные "высокопоставленного чиновника" и еще трех источников, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что решение, если оно будет принято, поставит украинских беженцев в США под угрозу депортации. Инициативу, по данным агентства, могут утвердить в апреле-2025.

"Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тыс. украинцев, бежавших от конфликта с Россией... Этот шаг, ожидаемый уже в апреле, станет ошеломляющим разворотом по сравнению с приемом, который украинцы получали при администрации президента Джо Байдена", – говорится в сообщении.

Источники уверяют, что сворачивание мер защиты для украинцев было запланировано еще до скандала в Белом доме, который произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, такой план является частью "более широких усилий администрации Трампа по лишению правового статуса более чем 1,8 млн мигрантов", которым разрешен въезд в США в рамках программ временного гуманитарного пароля, запущенных при администрации Джо Байдена.

В то же время представительница министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин заявила агентству, что в настоящее время у департамента "нет никаких объявлений". Белый дом и посольство Украины в США не ответили на запросы о комментариях.

Кроме 240 тыс. украинцев, под действие возможного указа Трампа рискуют попасть 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Кроме того, лишиться статуса могут и более 70 тыс. афганцев, спасающихся от талибов.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в ЕС уже начали готовиться к новому массовому потоку украинских беженцев. Такой прогноз еврочиновники сделали из-за угрозы эскалации войны в Украине, которая может быть спровоцирована прекращением военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

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