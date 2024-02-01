В скандальном доме в Киеве начали продавать квартиры: собственники задирают цены выше рыночных

Собственники квартир в проблемном киевском "Доме-монстре на Подоле" начали продавать свое жилье. При этом цены выставляют выше рыночных. К примеру, 130-метровую 2-уровневую 5-комнатную квартиру с зимним садом и видом на Андреевскую церковь собственник оценил в 390 тыс. долларов, тогда как в соседнем премиальном ЖК цены на сопоставимые по площади квартиры значительно ниже.

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Об этом сообщает "Информатор". Отмечается, что продают квартиры именно их текущие собственники – ведь до сих пор большинство риелторских контор и агентств по недвижимости:

титровали застройку как "рискованную инвестицию";

отмечали, что продажи квартир в здании приостановлены из-за неввода его в эксплуатацию.

"Но самим жильцам удалось разместить объявления. Да и риелторы начали брать в работу проблемный объект", – говорится в сообщении.

Цены на квартиры в киевском доме завышенные

Кроме 5-комнатной квартиры в сети выставлено объявление о продаже жилья в состоянии "после строителей" за 254 тыс. долларов. Площадь квартиры – 127 "квадратов". Для нее также предусмотрено паркоместо – однако за отдельную плату.

"Таким образом, стоимость одного квадратного метра в "Доме-монстре" составляет от 2 тыс. долларов за "голые стены" до 3 тысяч за жилье с дизайнерским ремонтом. Как для проблемного объекта цены космические: в расположенном рядом премиальном ЖК цены на сопоставимые по площади квартиры в уже сданной в эксплуатацию секции стартуют от 1,8 тыс. долларов", – отметили аналитики.

Что не так с "Домом-монстром"

ЖК Подол Престиж – "настоящее" название дома – располагается в самом центре престижного киевского района Подол. Его архитектура диссонирует с окружающим архитектурно-строительным ансамблем – за что к нему и "приклеилось" название "Дом монстр на Подоле".

К тому же строительство велось с нарушениями. "Земельный участок, на котором он расположен, долгое время стоял незастроенным. Застраивать его нельзя было вообще. Там расположены инженерные сети стратегического значения: линия метрополитена низкого залегания, два городских коллектора, кабельная сеть высокого напряжения, газопровод, водопровод, теплосеть", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, застройщик, среди прочего, самомстоятельно достроил 9-13 этажи. Чем нарушил запрет возводить здания в исторической части Подола выше 27 метров – высота "Подол Престиж" составляет 33,9 метров.

"Интересно, что все квартиры, которые нашлись в продаже, находятся ниже восьмого этажа – их владельцы отдельно подчеркивают этот факт, понимая, что найти покупателей на незаконно надстроенные с девятого по двенадцатый этажи будет сложно", – отмечают аналитики.

Суды начались с декабря 2014 года, когда Киевский горсовет обратился с иском против застройщика с требованием снести незаконно надстроенные этажи. Дело рассматривали в Хозяйственном суде столицы пять лет, и в ноябре 2019 года судьи постановили снести незаконную надстройку.

Впрочем, окончательного решения о судьбе дома все еще нет. Разбирательства продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, новые квартиры в Киеве подешевели. За год (с января 2023-го по январь 2024-го) цены снизились почти на 5 000 грн – со средних 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

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