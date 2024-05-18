В ПриватБанке рассказали, что делать, если банкомат перестал работать из-за отключения света, но деньги не выдал

В Украине во время отключений также перестают работать банкоматы и терминалы, в результате могут возникнуть ситуации, когда клиент уже пополнил карточку или средства списались со счета, однако аппарат не успел выдать наличные или наоборот – зачислить средства. В таком случае необходимо сразу у терминала или банкомата звонить на горячую линию банка.

Номер размещен на банкоматах и терминалах. Оператор оформит заявку на возврат средств. "Обращаем ваше внимание, что при отключении света есть возможность снятия наличных: в банкомате ПриватБанка (в дежурных отделениях будут работать банкоматы и терминалы); в банкомате другого банка; через кассу в отделении; через сервис "Наличные на кассе" – снятие наличных под время оплаты товара в магазинах", – сообщил ПриватБанк в ответ на отзыв на специализированном форуме Минфин.

Все очередные отделения оснащены генераторами, есть Wi-Fi для того, чтобы иметь возможность осуществлять банковские услуги. Терминалы и банкоматы доступны для использования в этих отделениях. Там можно совершить следующие операции:

платежи и переводы, в том числе погашение кредитов;

блокировка, разблокировка и перевыпуск карт;

открытие и восстановление доступа к Приват24.

В то же время, признали в банке, может произойти так, что поблизости может не оказаться очередное отделение. В таком случае получить банковские услуги вы можете в любом отделении общей сети украинских банков – powerbanking.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получать интернет даже при отключении электричества. Для этого следует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON.

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