Интернет будет работать без света: как украинцам оставаться на связи при выключении электричества

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинской энергетике, поэтому все чаще стабилизационные отключения электроэнергии, а это влияет на доступ граждан к интернету. Однако технология xPON позволит оставаться на связи даже во время блекаутов.

Об этом напомнил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram. Он советует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON – это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.

Как подключиться?

Проверить, поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON можно на интерактивной карте. Если ваш дом такие операторы не обслуживают, нужно найти ближайшего провайдера, работающего с PON, и подать заявку на подключение. Но следует учитывать, что некоторые из операторов рассматривают заявки, подписанные необходимым количеством жителей, поэтому объединитесь для этого с соседями.

Что также нужно иметь:

повербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также терминала PON (при необходимости);

для Wi-Fi-роутера, а также терминала PON (при необходимости); специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к повербанку или бесперебойнику.

Какие еще технологии обеспечивают интернет без света?

FTTx (4-8 часов, редко до 72 часов). Это наиболее распространенная технология интернет-доступа, требующая питания от аккумуляторов и генераторов.

(4-8 часов, редко до 72 часов). Это наиболее распространенная технология интернет-доступа, требующая питания от аккумуляторов и генераторов. DOCSIS (4-8 часов, иногда до 72 часов). По сути, это передача интернета через телевизионный кабель.

(4-8 часов, иногда до 72 часов). По сути, это передача интернета через телевизионный кабель. xDSL (4-8 часов, иногда до 24 часов). Такая разработка передает веб через телефонные кабели.

OBOZ.UA уже сообщал о призывах "Укрэнерго" украинцев максимально снизить потребление электроэнергии – поскольку из-за российских атак объем генерации значительно уменьшился. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

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