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Интернет будет работать без света: как украинцам оставаться на связи при выключении электричества

Станислав Кожемякин
Коммуналка
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Украинцы могут подключить интернет, даже когда нет света

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинской энергетике, поэтому все чаще стабилизационные отключения электроэнергии, а это влияет на доступ граждан к интернету. Однако технология xPON позволит оставаться на связи даже во время блекаутов.

Об этом напомнил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram. Он советует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON – это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.

Как оставаться на связи, когда исчез свет

Как подключиться?

Проверить, поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON можно на интерактивной карте. Если ваш дом такие операторы не обслуживают, нужно найти ближайшего провайдера, работающего с PON, и подать заявку на подключение. Но следует учитывать, что некоторые из операторов рассматривают заявки, подписанные необходимым количеством жителей, поэтому объединитесь для этого с соседями.

Карта подключений с xPON в Киеве

Что также нужно иметь:

  • повербанк или другой источник бесперебойного питания для Wi-Fi-роутера, а также терминала PON (при необходимости);
  • специальные кабели, через которые можно подключить эти устройства к повербанку или бесперебойнику.

Какие еще технологии обеспечивают интернет без света?

  • FTTx (4-8 часов, редко до 72 часов). Это наиболее распространенная технология интернет-доступа, требующая питания от аккумуляторов и генераторов.
  • DOCSIS (4-8 часов, иногда до 72 часов). По сути, это передача интернета через телевизионный кабель.
  • xDSL (4-8 часов, иногда до 24 часов). Такая разработка передает веб через телефонные кабели.

OBOZ.UA уже сообщал о призывах "Укрэнерго" украинцев максимально снизить потребление электроэнергии – поскольку из-за российских атак объем генерации значительно уменьшился. Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы – с 19:00 до 22:00.

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